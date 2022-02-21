Офис генпрокурора начал уголовные производства за "эвакуацию" жителей ОРДЛО в РФ
Главари российско-оккупационных администраций нарушили целый ряд международных конвенций объявив о вывозе людей в Россию, в том числе законы и обычаи ведения войны.
Луганские и Донецкое областные прокуратуры зарегистрировали уголовные производства по факту незаконной депортации и принудительную депортацию в РФ жителей временно оккупированных районов востока Украины. Об этом сообщается на сайте офиса генпрокурора.
По данным следствия, главари "Л/ДНР" осуществляют незаконное перемещение украинских граждан на временно оккупированных территориях. С точки зрения международного гуманитарного права они являются гражданскими. Такие мероприятия несут прямую угрозу жизнью и здоровья мирного населения, а также нарушают:
- 49-ю статью Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года и статью 85 дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции
- Гаагскую конвенции о законах и обычаях войны на сухопутной территории
- Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод
- Общую декларацию о правах человека
- Конвенцию о правах человека
- Европейскую конвенцию о соблюдении прав детей и Закона Украины "Об охране детства"
- Конституционные права и свободы граждан Украины
Кроме этого, российско-оккупационные войска заставляют жителей ОРДЛО становиться на военный учет и давать присягу оккупационным администрации. Это нарушает 51 статью Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года. Она прямо запрещает использовать лиц, пребывающие в оккупации, служить в вооруженных или вспомогательных силах.
На данный момент идут первоочередные следственные действия и устанавливаются лица и события, причастные к преступлению.
Напомним, 19 февраля боевики "Л/ДНР" объявили всеобщую мобилизацию, попутно запретив выезд мужчин от 18 до 55 лет, а также разрешив изъятие транспорта и имущества у предприятий и организаций.
18 февраля в ОРДЛО объявили об эвакуации населения из-за "угрозы нападения Украины".
Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупационная российская администрация распорядилась привлекать к воинской службе несовершеннолетних.