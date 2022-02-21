Офис генпрокурора начал уголовные производства за "эвакуацию" жителей ОРДЛО в РФ

Главари российско-оккупационных администраций нарушили целый ряд международных конвенций объявив о вывозе людей в Россию, в том числе законы и обычаи ведения войны.

Луганские и Донецкое областные прокуратуры зарегистрировали уголовные производства по факту незаконной депортации и принудительную депортацию в РФ жителей временно оккупированных районов востока Украины. Об этом сообщается на сайте офиса генпрокурора.

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По данным следствия, главари "Л/ДНР" осуществляют незаконное перемещение украинских граждан на временно оккупированных территориях. С точки зрения международного гуманитарного права они являются гражданскими. Такие мероприятия несут прямую угрозу жизнью и здоровья мирного населения, а также нарушают:

49-ю статью Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года и статью 85 дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции

Гаагскую конвенции о законах и обычаях войны на сухопутной территории

Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод

Общую декларацию о правах человека

Конвенцию о правах человека

Европейскую конвенцию о соблюдении прав детей и Закона Украины "Об охране детства"

Конституционные права и свободы граждан Украины

Кроме этого, российско-оккупационные войска заставляют жителей ОРДЛО становиться на военный учет и давать присягу оккупационным администрации. Это нарушает 51 статью Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года. Она прямо запрещает использовать лиц, пребывающие в оккупации, служить в вооруженных или вспомогательных силах.

На данный момент идут первоочередные следственные действия и устанавливаются лица и события, причастные к преступлению.

Напомним, 19 февраля боевики "Л/ДНР" объявили всеобщую мобилизацию, попутно запретив выезд мужчин от 18 до 55 лет, а также разрешив изъятие транспорта и имущества у предприятий и организаций.

18 февраля в ОРДЛО объявили об эвакуации населения из-за "угрозы нападения Украины".

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупационная российская администрация распорядилась привлекать к воинской службе несовершеннолетних.