Офіс генпрокурора розпочав кримінальні провадження за "евакуацію" жителів ОРДЛО в РФ

Ватажки російсько-окупаційних адміністрацій порушили цілу низку міжнародних конвенцій, оголосивши про вивезення людей до Росії, зокрема закони та звичаї ведення війни.

Луганські та Донецькі обласні прокуратури зареєстрували кримінальні провадження за фактом незаконної депортації та примусової депортації до РФ мешканців тимчасово окупованих районів сходу України. Про це повідомляє сайт офісу генпрокурора.

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За даними слідства, "главарі" "Л/ДНР" здійснюють незаконне переміщення українських громадян на тимчасово окуповані території. З погляду міжнародного гуманітарного права вони є громадянськими. Такі заходи несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, а також порушують:

49 статтю Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року та статтю 85 додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції

Гаазьку конвенцію про закони та звичаї війни на сухопутній території

Конвенцію про захист прав людини та основних свобод

Загальну декларацію з прав людини

Конвенцію про права людини

Європейську конвенцію про дотримання прав дітей та Закону України "Про охорону дитинства"

Конституційні права та свободи громадян України

Крім цього, російсько-окупаційні війська змушують жителів ОРДЛО ставати на військовий облік і давати присягу окупаційним адміністраціям. Це порушує 51 статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року. Вона прямо забороняє використовувати осіб, які перебувають в окупації, служити у збройних чи допоміжних силах.

Наразі йдуть першочергові слідчі дії та встановлюються особи і події, причетні до злочину.

Нагадаємо, 19 лютого бойовики "Л/ДНР" оголосили загальну мобілізацію, принагідно заборонивши виїзд чоловіків від 18 до 55 років, а також дозволивши вилучення транспорту та майна в підприємств та організацій.

18 лютого в ОРДЛО оголосили про евакуацію населення через "загрозу нападу України".

Раніше омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що окупаційна російська адміністрація розпорядилася залучати до військової служби неповнолітніх.