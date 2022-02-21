Франция спустила на воду второй патрульный катер для Украины (видео)

Всего украинские пограничники получат 20 катеров, из которых 5 построят в Николаеве. Их будут использовать в Азово-Черномороском бассейне.

Французская судостроительная компания ОСЕА спустила на воду второй патрульный катер FPB98MKI для Морской охраны Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Первый и второй катера должны поступить на охрану морских рубежей Украины уже весной. Ныне украинские пограничники проходят обучение во Франции по эксплуатации суден.

В рамках подписанного с Францией договора, Украина получит 20 патрульных катеров FPB98MKI, из которых 5 построят на "Нибулоне" с применением французских разработок. Судна нужны Морской службе ГПСУ для обеспечения интересов Украины в Азово-Черноморском бассейне.

Первый катер был спущен на воду 9 декабря 2021 года. Стоимость контракта составляет 138 млн евро. В качестве вооружения патрульные судна могут получить пулеметы ДШКМ и, вероятно, 30-мм орудие Bushmaster II Mk44. При этом по контракту катера идут без оружия.

Напомним, 1 декабря стало известно, что катера FPB98 будут строить в Николаеве. А первый патрульный катер должен прибыть в Одессу весной 2022 года.

30 ноября в Украину спустили на воду американские Island. "Фастов" и "Сумы" проходили ходовые испытания после их переброски из США.