Франція спустила на воду другий патрульний катер для України (відео)
Загалом українські прикордонники отримають 20 катерів, з яких 5 збудують у Миколаєві. Їх використовуватимуть в Азово-Чорноморському басейні.
Французька суднобудівна компанія ОСЕА спустила на воду другий патрульний катер FPB98MKI для морської охорони Держприкордонслужби України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Перший і другий катери мають надійти на охорону морських рубежів України вже навесні. Нині українські прикордонники проходять навчання у Франції з експлуатації суден.
У межах підписаного з Францією договору Україна отримає 20 патрульних катерів FPB98MKI, з яких 5 побудують на "Нібулоні" із застосуванням французьких розробок. Судна необхідні Морській службі ДПСУ для забезпечення інтересів України в Азово-Чорноморському басейні.
Перший катер було спущено на воду 9 грудня 2021 року. Вартість контракту становить 138 млн євро. Як озброєння патрульні судна можуть отримати кулемети ДШКМ і, ймовірно, 30-мм знаряддя Bushmaster II Mk44. За контрактом катери йдуть без зброї.
Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що катери FPB98 будуватимуть у Миколаєві. А перший патрульний катер має прибути в Одесу навесні 2022 року.
30 листопада в Україну спустили на воду американські Island. "Фастів" і "Суми" проходили ходові випробування після їх перекидання зі США.