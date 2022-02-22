Штаб ООС зафиксировал на Донбассе 134 единицы российской боевой техники (карта)

Российские оккупанты также препятствуют полетам беспилотных аппаратов ОБСЕ над зоной конфликта.

За прошедшие сутки обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей. В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 52 единицы, сообщает пресс-служба ООС

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[ + – ] Карта размещений запрещенной техники

Размещение запрещенной техники:

• с нарушением линии отвода в районах:

Терновое (57 км от линии столкновения) – самоходные гаубицы (6 единиц);

Креминец (16 км от линии столкновения) – буксируемые гаубицы (1 единица);

• с нарушением районов хранения в районах:

Терновое (57 км от линии столкновения) – танки (20 единиц);

• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

Терновое (57 км от линии столкновения) – ББМ (23 единицы);

Дубровка (7 км от линии столкновения) – БТР (2 единицы).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" всего размещено вооружения и военной техники 82 единицы, из них:

• с нарушением линии отвода в районах:

Металлист (7 км от линии столкновения) – самоходные гаубицы (5 единиц);

Новогригоровка (33 км от линии столкновения) – ЗРК (1 единица);

Ирмино (54 км от линии столкновения) – РСЗО (1 единица);

• с нарушением районов хранения в районах:

Мирное (28 км от линии столкновения) – буксируемые гаубицы (6 единиц); самоходные гаубицы (8 единиц); танки (19 единиц);

Успенко (23 км от линии столкновения) – танки (2 единицы);

• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

Мирное (28 км от линии столкновения) – ББМ (36 единиц); ЗУ (1 единица);

в спальном районе города Луганская – БМП (1 единица); БТР(2 единицы).

Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Начиная с 19 февраля было обнаружено 5 запретов доступа патрулей СММ ОБСЕ со стороны ЗФ РФ, в населенных пунктах: Маркино, Петровск, Старолапса, Изварино и Пионерск.

Также вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать безопасным полетам миссий БПЛА. 19 февраля БПЛА СММ была обстреляна над районом Старомихайловки. А во время трех полетов над районами вблизи Лебединское и Александровка БПЛА СММ испытывали влияние помех сигнала GPS.

Зафиксированные нарушения со стороны РФ свидетельствуют о ведении оккупантами активных мер боевой подготовки для создания условий для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

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