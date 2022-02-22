Штаб ООС зафіксував на Донбасі 134 одиниці російської бойової техніки (мапа)

Російські окупанти також заважають польотам безпілотних апаратів ОБСЄ над зоною конфлікту.

Минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Зокрема, у зоні дій так званого "1 армійського корпусу" всього розміщено озброєння та військової техніки 52 одиниці, повідомляє пресслужба ООС

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[ + – ] Карта розміщень забороненої техніки

Розміщення забороненої техніки:

• з порушенням лінії відведення в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (6 одиниць);

Кремінець (16 км від лінії зіткнення) – буксировані гаубиці (1 одиниця);

• з порушенням районів зберігання в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки (20 одиниць);

• військова присутність у зоні безпеки в районах:

Тернове (57 км від лінії зіткнення) – ББМ (23 одиниці);

Дубровка (7 км від лінії зіткнення) – БТР (2 одиниці).

У зоні дій так званого "2 армійського корпусу" всього розміщено озброєння та військової техніки 82 одиниці, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

Металіст (7 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (5 одиниць);

Новогригорівка (33 км від лінії зіткнення) – ЗРК (1 одиниця);

Ірміно (54 км від лінії зіткнення) — РСЗВ (1 одиниця);

• з порушенням районів зберігання в районах:

Мирне (28 км від лінії зіткнення) – буксировані гаубиці (6 одиниць); самохідні гаубиці (8 одиниць); танки (19 одиниць);

Успенка (23 км від лінії зіткнення) – танки (2 одиниці);

• військова присутність у зоні безпеки в районах:

Мирне (28 км. від лінії зіткнення) – ББМ (36 одиниць); ЗУ (1 одиниця);

у спальному районі міста Луганська – БМП (1 одиниця); БТР(2 одиниці).

Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Починаючи з 19 лютого, було виявлено 5 заборон доступу патрулів СММ ОБСЄ з боку ЗФ РФ у населених пунктах Маркине, Петровськ, Старолапса, Ізварине та Піонерськ.

Також озброєні формування РФ продовжують перешкоджати безпечним польотам місій БПЛА. 19 лютого БПЛА СММ було обстріляно над районом Старомихайлівки. А під час трьох польотів над районами поблизу Лебединського й Олександрівки БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

Зафіксовані порушення з боку РФ свідчать про ведення окупантами активних заходів бойової підготовки для створення умов подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення.

Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей і відкривають вогонь виключно в тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу життю та здоров'ю українських воїнів і мирних громадян.

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