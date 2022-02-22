Боевики начали обстрел ВСУ с "Градов" и получили команду наступать, — журналист (видео)

Журналист утверждает, что боевики начали обстрел позиций украинских военных с РСЗО "Град" в районе поселка Камышеваха Луганской области.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что боевики на Донбассе получили "приказ двигаться завтра вперед". Кроме того, у командиров российско-оккупационных войск уже есть карты тактических действий их подразделений в случае наступления. Об этом Андрей Цаплиенко написал на своем канале в Telegram.

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По словам Цаплиенко, сегодня вечером боевики начали обстрел с реактивной системы залпового огня "Град", которые запрещены Минскими соглашениями. Они стреляют по украинским позициям в районе поселка Камышеваха в Луганской области из оккупированного Первомайска.

Журналист заявил, что российско-оккупационные войска получили команду наступления на позиции украинских военных. Этому будет предшествовать еще сильнее обострение на фронте. Такую информацию Цаплиенко получил от местных жителей, которых принудительно забрали в армии "Л/ДНР". Кроме того, Цаплиенко узнал, что у командиров боевиков есть карты тактических действий их подразделений при наступлении на позиции украинских военных.

"Местные жители с той стороны, которых насильно забрали в "армии ЛДНР", говорят на условиях анонимности, что получили "приказ завтра двигаться вперед", а у их командиров уже есть карты тактических действий подразделений в случае наступления. Этому предшествует еще более масштабное обострение на фронте. Информация проверяется", — написал Цаплиенко.

Напомним, 22 февраля боевики обвинили вооруженные силы Украины в обстреле из "Градов". Террористы заявили, что украинские военные выпустили 5 ракет и 12 снарядов 122 калибра по Киевскому району Донецка. Утверждается, что обстрел с РСЗО был осуществлен впервые с 2018 года.

Также боевики попали в Луганскую ТЭС в результате артиллерийского обстрела боевиками города Счастье. После чего на станции начался пожар, а часть города осталась без света.

Кроме того, за прошедшие сутки Штаб ООС зафиксировал на Донбассе 134 единицы российской военной техники, она размещена с нарушением Минских договоренностей.