Бойовики розпочали обстріл ЗСУ з "Градів" та отримали команду наступати, — журналіст (відео)

Журналіст стверджує, що бойовики розпочали обстріл позицій українських військових із РСЗВ "Град" у районі селища Комишуваха Луганської області.

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що бойовики на Донбасі отримали "наказ рухатися завтра вперед". Крім того, командири російсько-окупаційних військ уже мають карти тактичних дій їхніх підрозділів у разі наступу. Про це Андрій Цаплієнко написав на своєму каналі в Telegram.

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За словами Цаплієнка, сьогодні ввечері бойовики розпочали обстріл з реактивної системи залпового вогню "Град", які заборонені Мінськими угодами. Вони стріляють по українських позиціях у районі селища Комишуваха на Луганщині з окупованого Первомайська.

Журналіст заявив, що російсько-окупаційні війська одержали команду наступу на позиції українських військових. Цьому передуватиме ще сильніше загострення на фронті. Таку інформацію Цаплієнко отримав від місцевих жителів, яких примусово забрали до армії "Л/ДНР". Крім того, Цаплієнко дізнався, що командири бойовиків мають карти тактичних дій їхніх підрозділів при наступі на позиції українських військових.

"Місцеві жителі з того боку, яких насильно забрали в "армії ЛДНР", говорять на умовах анонімності, що отримали "наказ завтра рухатися вперед", а їхні командири вже мають карти тактичних дій підрозділів у разі наступу. Цьому передує ще більш масштабне загострення на фронті. Інформація перевіряється", — написав Цаплієнко.

Нагадаємо, 22 лютого бойовики звинуватили збройні сили України в обстрілі з "Градів". Терористи заявили, що українські військові випустили 5 ракет та 12 снарядів 122 калібру по Київському району Донецька. Стверджується, що обстріл із РСЗВ було здійснено вперше з 2018 року.

Також бойовики влучили в Луганську ТЕС внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками міста Щастя. Після чого на станції розпочалася пожежа, а частина міста залишилася без світла.

Крім того, минулої доби Штаб ООС зафіксував на Донбасі 134 одиниці російської військової техніки, вона розміщена з порушенням Мінських домовленостей.