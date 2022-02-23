Оккупационные власти "ЛНР" заявили о двух убитых мирных жителях

Боевики в который раз сообщили о "теракте" украинских диверсантов. На этот раз, чтобы не попасться на очередном фейке, они не стали выкладывать фото- и видеоматериалы.

Российская оккупационная администрация заявила о смерти двух жителей Луганской области, традиционно обвинив в этом украинскую армию. На этот раз с нашей стороны якобы был применен противотанковый ракетный комплекс, сообщает российское агентство Интерфакс.

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По версии боевиков, обстрел произошел в 23:35 на направлении Золотое-4 — Березовское. Очередная украинская разведгруппа якобы применила противотанковый ракетный комплекс по автомобилю, в котором находилось двое гражданских лиц.

Данные о погибших не указываются. Зато представители оккупационных властей незамедлительно сообщили из какого подразделения были украинские диверсанты, якобы принесшие через линию фронта ракетный комплекс ради подрыва легковушки. По версии боевиков, это были военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригадой ВСУ Украины.

Стоит отметить, что в российских СМИ подобные сообщения стали появляться ежедневно. При этом их неоднократно ловили на фейковости этих новостей, анализируя метаданные фотографий и видео. В данном случае оккупанты не стали предоставлять фото- или видео-доказательства произошедшего.

Напомним, что вчера, 22 февраля, пророссийские паблики начали распространять информацию о фактически таком же случае. Якобы очередная украинская ДРГ подорвала гражданский автомобиль с тремя людьми. А перед этим журналисты разоблачили очередной фейк российской пропаганды о минировании моста, по которому будут перемещаться беженцы с ОРДЛО. Боевики опубликовали видео о разминировании, которое было снято три года назад.