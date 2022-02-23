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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Окупаційна влада "ЛНР" заявила про двох убитих мирних жителів

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Фейкові новини, російська пропаганда, фейки про українські ДРГ
Фото: Иллюстративное фото | На думку бойовиків, щоб підірвати автомобіль із місцевими жителями, українські військовослужбовці принесли ПТРК

Бойовики вкотре повідомили про "теракт" українських диверсантів. Цього разу, щоб не потрапити на черговий фейк, вони не стали викладати фото- та відеоматеріали.

Російська окупаційна адміністрація заявила про смерть двох мешканців Луганської області, традиційно звинувативши в цьому українську армію. Цього разу з нашого боку нібито було застосовано протитанковий ракетний комплекс, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

За версією бойовиків, обстріл стався о 23:35 в напрямку Золоте-4 — Березовське. Чергова українська розвідгрупа нібито застосувала протитанковий ракетний комплекс по автомобілю, в якому перебували двоє цивільних осіб.

Дані про загиблих не вказуються. Натомість представники окупаційної влади негайно повідомили, з якого підрозділу були українські диверсанти, які нібито принесли через лінію фронту ракетний комплекс заради підриву легковика. За версією бойовиків, це були військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ України.

Варто зазначити, що в російських ЗМІ подібні повідомлення почали з'являтися щодня. При цьому їх неодноразово ловили на фейковості цих новин, аналізуючи метадані фотографій і відео. В цьому випадку окупанти не стали надавати фото- або відеодокази того, що сталося.

Нагадаємо, що вчора, 22 лютого, проросійські пабліки почали поширювати інформацію про фактично такий самий випадок. Нібито чергова українська ДРГ підірвала цивільний автомобіль із трьома людьми. А перед цим журналісти викрили черговий фейк російської пропаганди про мінування мосту, яким переміщатимуться біженці з ОРДЛО. Бойовики опублікували відео про розмінування, яке було знято три роки тому.