Окупаційна влада "ЛНР" заявила про двох убитих мирних жителів

Бойовики вкотре повідомили про "теракт" українських диверсантів. Цього разу, щоб не потрапити на черговий фейк, вони не стали викладати фото- та відеоматеріали.

Російська окупаційна адміністрація заявила про смерть двох мешканців Луганської області, традиційно звинувативши в цьому українську армію. Цього разу з нашого боку нібито було застосовано протитанковий ракетний комплекс, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

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За версією бойовиків, обстріл стався о 23:35 в напрямку Золоте-4 — Березовське. Чергова українська розвідгрупа нібито застосувала протитанковий ракетний комплекс по автомобілю, в якому перебували двоє цивільних осіб.

Дані про загиблих не вказуються. Натомість представники окупаційної влади негайно повідомили, з якого підрозділу були українські диверсанти, які нібито принесли через лінію фронту ракетний комплекс заради підриву легковика. За версією бойовиків, це були військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ України.

Варто зазначити, що в російських ЗМІ подібні повідомлення почали з'являтися щодня. При цьому їх неодноразово ловили на фейковості цих новин, аналізуючи метадані фотографій і відео. В цьому випадку окупанти не стали надавати фото- або відеодокази того, що сталося.

Нагадаємо, що вчора, 22 лютого, проросійські пабліки почали поширювати інформацію про фактично такий самий випадок. Нібито чергова українська ДРГ підірвала цивільний автомобіль із трьома людьми. А перед цим журналісти викрили черговий фейк російської пропаганди про мінування мосту, яким переміщатимуться біженці з ОРДЛО. Бойовики опублікували відео про розмінування, яке було знято три роки тому.