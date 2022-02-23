В Украину прибыл второй борт с военной помощью из Канады (фото)

Министр нацобороны Анита Ананд заявила, что Канада будет и дальше поддерживать нашу страну так как дальнейшее вторжение РФ в суверенное государство абсолютно неприемлемо.

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд в Твиттере сообщила, что в Украину прибыл второй борт с партией летального оружия.

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По словам Ананд, дальнейшее вторжение РФ в Украину абсолютно неприемлемо, поэтому Канада будет поддерживать Украину и дальше.

"Сегодня наши Вооруженные Силы Канады осуществили вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", — указано в подписи к публикации.

[ + – ] Канадское оружие для Украины

Отметим, что первый борт с оружием прибыл в Украину 19 февраля. В рамках поставок, Украине передадут пулеметы, винтовки, пистолеты и патроны к ним. Всего выделено более 6 млн долларов.

Напомним, 18 февраля в Украину прибыла партия ракет для ПТРК Javelin из Эстонии. Их отправят на фронт. Также Литва передала переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger для украинской армии.