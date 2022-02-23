В Україну прибув другий борт із військовою допомогою з Канади (фото)

Міністерка нацоборони Аніта Ананд заявила, що Канада й надалі підтримуватиме нашу країну, оскільки подальше вторгнення РФ у суверенну державу абсолютно неприйнятне.

Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд у Твіттері повідомила, що в Україну прибув другий борт із партією летальної зброї.

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За словами Ананд, подальше вторгнення РФ в Україну абсолютно неприйнятне, тому Канада підтримуватиме Україну й надалі.

"Сьогодні наші Збройні Сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії в суверенну державу абсолютно неприйнятне, і ми підтримуватимемо Україну, оскільки держава захищає свій суверенітет і незалежність", — зазначено в підписі до публікації.

[ + – ] Канадська зброя для України

Зазначимо, перший борт зі зброєю прибув до України 19 лютого. В межах поставок Україні передадуть кулемети, гвинтівки, пістолети та патрони до них. Усього виділено понад 6 млн доларів.

Нагадаємо, 18 лютого до України прибула партія ракет для ПТРК Javelin із Естонії. Їх відправлять на фронт. Також Литва передала переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger для української армії.