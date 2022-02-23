Москва хочет доминировать в Черном море и далеко за его пределами - обозреватели

Блокада украинских портов в Черном море грозит тяжелыми последствиями, и создает риск фрагментации Украины.

Цели Кремля заключаются в блокировании украинских военно-морских сил в районах баз, портов, а также в вытеснении из Черного моря сил и стран НАТО, не располагающихся в этом регионе. Также, россияне хотят создать в этом регионе плацдарм для своего продвижения на Ближний Восток и в Северную Африку, сообщает УП.

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Москва жестко реагирует на все попытки Киева восстановить суверенный статус исключительной морской экономической зоны Украины вплоть до применения оружия.

Из-за такой деятельности по состоянию на ноябрь 2020 Украина уже не контролировала около 100 из 137 тысяч квадратных километров ее морских акваторий. Это равняется площади территории Северной Кореи или Исландии.

Основные стратегические цели России в черноморском регионе:

Господство в северо-западных, восточных и центральных акваториях Черного моря, с фактической аннексией Азовского моря.

Беспрепятственная проекция военно-морских сил в Восточное Средиземноморье.

Развитие военной инфраструктуры РФ на Крымском полуострове, в частности, предназначенной для развертывания и применения ядерного оружия.

Формирование условий для последующей силовой экспансии в регионе.

Под видом масштабных учений Кремль организовал фактическую морскую блокаду Черноморского побережья Украины в период с 13 по 19 февраля этого года. Достаточно жесткой реакции Запада на эти действия пока нет.

Ситуация в Черном море

С начала 2022 года в Черном море вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, это абсолютно нетипичная ситуация, если сравнивать с прошлыми годами.

В Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил – 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов РФ, в том числе 2 ракетных крейсера и еще 7 ракетных кораблей разных типов, включая 2 ракетных подводных лодки.

Россия сосредоточила на театре ракетные крейсеры класса "Атлант" и новейший фрегат с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В русской концепции завоевания господства в дальней морской зоне, эти корабли называются "убийцами авианосцев".

Эти силы включают в себя дюжину боеготовых крупных десантных кораблей Черноморского, Балтийского и Северного флотов России. Среди них новейший десантный корабль Северного флота РФ "Петр Моргунов" с двумя десантно-штурмовыми вертолетами Ка-29 на борту, а также силы охраны и боевого обеспечения.

Для поддержки морских десантов с воздуха Кремль может использовать до 120-140 самолетов и вертолетов тактической авиации (плюс еще самолеты-ракетоносцы Ту-22М3 из состава стратегической авиации), а также ударные силы флота с применением в первом ударе к 126 ракетам морского и берегового базирования, в том числе дальнобойные ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Что нам грозит

В случае начала оккупации Украина не сможет производить морские экспортно-импортные операции. Из-за блокирования Россией украинских портов уже два года подряд портовая отрасль Украины демонстрирует негативную динамику перевалки.

Страховщики рассматривают украинское Причерноморье как зону рискового судоходства, что побудило повышение страховых ставок для судовладельцев и операторов морских перевозок.

Все это крайне негативно повлияет не только на прибрежные территории Украины, в которых проживает более 8,6 млн. украинских граждан, но и критически снизит безопасность страны и будет создавать риски ее фрагментации.

Ранее Фокус сообщал, что Россия перебросила в Черное море скоростные катера "Раптор".

Также в Черное море вошла подлодка РФ "Ростов-на-Дону" и группа больших десантных кораблей.