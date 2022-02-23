Москва хоче домінувати в Чорному морі та далеко за його межами — оглядачі

Блокада українських портів у Чорному морі загрожує важкими наслідками та створює ризик фрагментації України.

Цілі Кремля полягають у блокуванні українських військово-морських сил у районах баз, портів, а також у витісненні з Чорного моря сил і країн НАТО, які не розташовані в цьому регіоні. Також росіяни хочуть створити в цьому регіоні плацдарм для свого просування на Близький Схід і Північну Африку, повідомляє УП.

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Москва жорстко реагує на всі спроби Києва відновити суверенний статус виключної морської економічної зони України, аж до застосування зброї.

Через таку діяльність станом на листопад 2020 року Україна вже не контролювала приблизно 100 зі 137 тисяч квадратних кілометрів її морських акваторій. Це дорівнює площі Північної Кореї або Ісландії.

Основні стратегічні цілі Росії у чорноморському регіоні:

панування у північно-західних, східних і центральних акваторіях Чорного моря, з фактичною анексією Азовського моря;

безперешкодна проекція військово-морських сил у Східне Середземномор'я;

розвиток військової інфраструктури РФ на Кримському півострові, зокрема, призначеної для розгортання і застосування ядерної зброї;

формування умов наступної силової експансії у регіоні.

Під виглядом масштабних навчань Кремль організував фактичну морську блокаду Чорноморського узбережжя України у період із 13 по 19 лютого цього року. Достатньо жорсткої реакції Заходу на ці дії поки що немає.

Ситуація у Чорному морі

З початку 2022 року в Чорному морі взагалі відсутні кораблі нечорноморських країн НАТО, це абсолютно нетипова ситуація, якщо порівнювати з минулими роками.

У Середземному морі знаходиться безпрецедентна кількість російських сил — 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів РФ, зокрема 2 ракетні крейсери і ще 7 ракетних кораблів різних типів, враховуючи 2 ракетні підводні човни.

Росія зосередила на театрі ракетні крейсери класу "Атлант" і новітній фрегат із гіперзвуковими ракетами "Циркон". У російській концепції завоювання панування в далекій морській зоні ці кораблі називаються "вбивцями авіаносців".

Ці сили враховують дюжину боєготових великих десантних кораблів Чорноморського, Балтійського та Північного флотів Росії. Серед них найновіший десантний корабель Північного флоту РФ "Петро Моргунов" із двома десантно-штурмовими вертольотами Ка-29 на борту, а також сили охорони та бойового забезпечення.

Для підтримки морських десантів із повітря Кремль може використовувати до 120-140 літаків і вертольотів тактичної авіації (плюс ще літаки-ракетоносці Ту-22М3 зі складу стратегічної авіації), а також ударні сили флоту із застосуванням у першому ударі до 126 ракет морського та берегового базування, зокрема далекобійні ракети "Калібр" і гіперзвукові ракети "Циркон".

Що нам загрожує

У разі початку окупації Україна не зможе проводити морські експортно-імпортні операції. Через блокування Росією українських портів уже два роки поспіль портова галузь України демонструє негативну динаміку перевалки.

Страховики розглядають українське Причорномор'я як зону ризикового судноплавства, що спонукало підвищення страхових ставок для судновласників та операторів морських перевезень.

Усе це вкрай негативно вплине не лише на прибережні території України, в яких проживає понад 8,6 млн українських громадян, а й критично зменшить безпеку країни та створюватиме ризики її фрагментації.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія перекинула в Чорне море швидкісні катери "Раптор".

Також у Чорне море увійшов підводний човен РФ "Ростов-на-Дону" і група великих десантних кораблів.