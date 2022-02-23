"Не усложнит жизнь украинцев": СБУ обратилась к гражданам из-за введения режима ЧП

Силовики заявили, что не стоит нагнетать и распространять фейки — речь идет именно о введении чрезвычайного, а не военного положения.

23 февраля стало известно, что в Украине введут чрезвычайное положение. В СБУ выступили с официальным заявлением, что особый режим не усложнит жизнь украинцев, а лишь поможет соответствующим службам бороться с эскалацией, кибератаками и паникой.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам пресс-службы СБУ, сегодняшняя ситуация требует спокойствия, решительности, единства и "готовности в любой момент использовать все возможности для защиты страны".

В ведомстве отмечают, что решение властей о вводе чрезвычайного положения во всей Украине — необходимое и взвешенное. Эскалация на востоке Украины сопровождается попытками расшатать общество с помощью паники, кибератак и информационно-психологических операций. Кроме того, активизировались российские агенты и диверсионные группы. Как отмечают в Службе безопасности Украины, именно введение чрезвычайного положения в стране предоставляет возможности для их нейтрализации, увеличения защиты инфраструктуры и противодействия проявлениям гибридной войны.

В СБУ акцентируют: чрезвычайное положение не означает, что жизнь украинцев усложняется, так как каждый регион страны имеет свою специфику безопасности. Также нет оснований для нагнетания, ведь речь идет о введении чрезвычайного положения, а не военного. Когда необходимость уйдет — он будет отменен.

Также в Службе безопасности говорят, что пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа для защиты Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 февраля принял решение ввести ЧП во всех украинских областях, кроме Донецкой и Луганской.

23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение ЧП в Украине усилит безопасность и готовность к дальнейшей агрессии со стороны РФ. Военные и правоохранители смогут лучше контролировать безопасность в стране, а особый режим не повлияет на жизнь и работу бизнеса.

22 февраля президент Украины Зеленский сообщил о возможности ввода военного положения, если Россия вторгнется и развернет "мощную войну".