"Не ускладнить життя українців": СБУ звернулася до громадян через запровадження режиму НС

Силовики заявили, що не варто нагнітати та поширювати фейки — йдеться саме про запровадження надзвичайного, а не воєнного стану.

23 лютого стало відомо, що в Україні запровадять надзвичайний стан. В СБУ виступили з офіційною заявою, що особливий режим не ускладнить життя українців, а лише допоможе відповідним службам боротися з ескалацією, кібератаками та панікою.

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За словами пресслужби СБУ, сьогоднішня ситуація вимагає спокою, рішучості, єдності та "готовності у будь-який момент використати всі можливості для захисту країни".

У відомстві зазначають, що рішення влади про введення надзвичайного стану в усій Україні — необхідне та виважене. Ескалація на сході України супроводжується спробами розхитати суспільство за допомогою паніки, кібератак та інформаційно-психологічних операцій. Крім того, активізувалися російські агенти та диверсійні групи. Як зазначають у Службі безпеки України, саме запровадження надзвичайного стану в країні надає можливості для їх нейтралізації, збільшення захисту інфраструктури та протидії проявам гібридної війни.

В СБУ наголошують: надзвичайний стан не означає, що життя українців ускладнюється, оскільки кожен регіон країни має свою специфіку безпеки. Також немає підстав для нагнітання, адже йдеться про запровадження надзвичайного стану, а не воєнного. Коли потреба мине — його буде скасовано.

Також у Службі безпеки кажуть, що поки що немає підстав для тривоги. Триває максимально злагоджена робота для захисту України.

Рада національної безпеки й оборони України 23 лютого ухвалила рішення запровадити НС у всіх українських областях, крім Донецької та Луганської.

23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що запровадження НС в Україні посилить безпеку та готовність до подальшої агресії з боку РФ. Військові та правоохоронці зможуть краще контролювати безпеку в країні, а особливий режим не вплине на життя та роботу бізнесу.

22 лютого президент України Зеленський повідомив про можливість введення воєнного стану, якщо Росія вторгнеться і розпочне "потужну війну".