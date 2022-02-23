Надрали задницу царю, можем повторить - министр обороны Великобритании

Владимир Путин зол на Украину, и у него сейчас есть занятая делом армия, но его военную кампанию может ждать поражение наподобие Крымской войны 1853 года, — Бен Уоллес, госсекретарь Великобритании по обороне.

Государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес, бывший офицер шотландской гвардии, обвинил Владимира Путина в том, что он "серьезно разозлился" на Украину, и пообещал при случае "надрать задницу" россиянам. Уоллес сказал, что Российский президент совершил ошибку, не имея союзников для своих планов, сравнив его с царем Николаем I во время Крымской войны, сообщает Guardian.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Уоллес сказал, что его старый полк "надрал задницу" царю в Крыму, и "мы всегда можем сделать это снова". Эти неосторожные комментарии прозвучали, когда министр кабинета болтал с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере.

"Это будет занятая делом армия. К сожалению, сейчас у нас есть занятой противник в лице Путина, который полностью разошелся", сказал Уоллес.

"В Великобритании есть 1000 человек, готовых отреагировать на кризис. Шотландские гвардейцы пнули под зад царя Николая I в 1853 году в Крыму — мы всегда можем сделать это снова. Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин… у него не было ни друзей, ни союзов", — пояснил Уоллес.

Ранее Фокус сообщал, что у Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, есть все доказательства подготовки армии РФ к полномасштабному вторжению в Украину. Тем не менее, Джонсон и его кабинет собираются сделать все необходимое, чтобы план Путина провалился.

В случае вторжения в Украину, Великобритания готова обрушить на Россию свои кибератаки. Об этом Бен Уоллес заявил 22 февраля 2022 года.

Ранее представитель Великобритании заявил, что на создание союза с Польшей и Украиной может уйти до 10 лет. Об этом сказал глава комитета по обороне Палаты общин Парламента Великобритании Тобиас Эллвуд.