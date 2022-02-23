Надерли дупу царю, можемо повторити — міністр оборони Великобританії

Володимир Путін злий на Україну, і в нього зараз є зайнята справою армія, але на його військову кампанію може чекати поразка на зразок Кримської війни 1853 року, — Бен Воллес, держсекретар Великобританії з оборони.

Державний секретар з оборони Великобританії Бен Воллес, колишній офіцер шотландської гвардії, звинуватив Володимира Путіна в тому, що він "серйозно розлютився" на Україну, і пообіцяв за нагоди "надерти дупу" росіянам. Воллес сказав, що Російський президент припустився помилки, не маючи союзників для своїх планів, порівнявши його з царем Миколою I під час Кримської війни, повідомляє Guardian.

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Воллес сказав, що його старий полк "надрав дупу" царю в Криму, і "ми завжди можемо зробити це знову". Ці необережні коментарі пролунали, коли міністр кабінету говорив із військовослужбовцями в будівлі Кінної гвардії у Вестмінстері.

"Це буде зайнята справою армія. На жаль, зараз ми маємо зайнятого супротивника в особі Путіна, який повністю розійшовся", — сказав Воллес.

"У Великій Британії є 1 000 осіб, готових відреагувати на кризу. Шотландські гвардійці штовхнули під зад царя Миколи I в 1853 році в Криму — ми завжди можемо зробити це знову. Цар Микола I припустився тієї ж помилки, що й Путін ... у нього не було ні друзів, ні союзів", — пояснив Воллес.

Раніше Фокус повідомляв, що Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії, має всі докази підготовки армії РФ до повномасштабного вторгнення в Україну. Тим не менш, Джонсон і його кабінет збираються зробити все необхідне, щоб план Путіна провалився.

У разі вторгнення в Україну Великобританія готова обрушити на Росію свої кібератаки. Про це Бен Воллес заявив 22 лютого 2022 року.

Раніше представник Великобританії заявив, що на створення союзу з Польщею та Україною може піти до 10 років. Про це сказав голова комітету з оборони Палати громад Парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд.