Сводка от штаба ВСУ по состоянию на 10:30 - идут тяжелые бои

Противник потерял несколько десятков единиц бронированной техники, не менее 6 самолетов и 2 вертолетов.

Группировки Вооруженных Сил Украины устойчиво удерживают оборону государства. Бои продолжают идти в направлении Харькова и Херсона, города Мариуполь и Счастье возвращены под полный украинский контроль, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В Черниговской области украинским войскам удалось остановить противника.

Трудные бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.

Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.

Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору.

Ранее Фокус сообщал, что Россия начала военную операцию против Украины рано утром 24 февраля 2022 года. Произошел ракетный обстрел ряда украинских городов, портов, аэродромов, военных объектов.

Целью России является выведение из строя военной инфраструктуры Украины, и принуждение к капитуляции, но ВСУ намерены защитить свою страну.

Общественный транспорт Киева сегодня стал бесплатным в связи с началом боевых действий.