Зведення від штабу ЗСУ станом на 10:30 — йдуть важкі бої

Противник втратив кілька десятків одиниць броньованої техніки, не менш як 6 літаків та 2 вертольоти.

Угруповання Збройних Сил України стійко утримує оборону держави. Бої продовжують йти в напрямку Харкова та Херсона, міста Маріуполь та Щастя повернули під повний український контроль, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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На Чернігівщині українським військам вдалося зупинити супротивника.

Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення Операції Об'єднаних сил, де противник зазнав втрат у живій силі та техніці.

Силами наших військ повернуто під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менш як 6 літаків, 2 вертольоти та десятки одиниць броньованої техніки ворога.

Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія розпочала військову операцію проти України рано-вранці 24 лютого 2022 року. Відбувся ракетний обстріл низки міст, портів, аеродромів, військових об'єктів.

Метою Росії є вивести з ладу військової інфраструктури України й примусити капітулювати, але ЗСУ мають на меті захистити свою країну.

Громадський транспорт Києва сьогодні став безплатним через початок бойових дій.