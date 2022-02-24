Зведення від штабу ЗСУ станом на 10:30 — йдуть важкі бої
Противник втратив кілька десятків одиниць броньованої техніки, не менш як 6 літаків та 2 вертольоти.
Угруповання Збройних Сил України стійко утримує оборону держави. Бої продовжують йти в напрямку Харкова та Херсона, міста Маріуполь та Щастя повернули під повний український контроль, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
На Чернігівщині українським військам вдалося зупинити супротивника.
Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення Операції Об'єднаних сил, де противник зазнав втрат у живій силі та техніці.
Силами наших військ повернуто під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менш як 6 літаків, 2 вертольоти та десятки одиниць броньованої техніки ворога.
Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.
Раніше Фокус повідомляв, що Росія розпочала військову операцію проти України рано-вранці 24 лютого 2022 року. Відбувся ракетний обстріл низки міст, портів, аеродромів, військових об'єктів.
Метою Росії є вивести з ладу військової інфраструктури України й примусити капітулювати, але ЗСУ мають на меті захистити свою країну.
Громадський транспорт Києва сьогодні став безплатним через початок бойових дій.