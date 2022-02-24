ВСУ срочно ищут 120 фур, – ЦОС
Машины нужны для перевозки технической помощи партнеров.
Вооруженные силы Украины срочно нуждаются в помощи: им необходимо 120 фур, которые смогут ездить со Львова через границу для перевозки технической помощи партнеров. Об этом в Facebook написала заместитель председателя правления Центра Оборонных Стратегий Алина Фролова.
Она подчеркнула, что ВСУ обеспечат машины топливом, и попросила писать ей в личные сообщения.
В комментариях пользователи отметили ряд крупных украинских компаний, чтобы обратить их внимание на публикацию.
Один из комментаторов, который работает дальнобойщиком, написал, что в Европе сейчас стоит много фур.
"Все выгружают с грузом, который должен был ехать в Украину. Проблемы с грузовиками никаких не должно возникнуть! Сам дальнобойщик и стою на территории Польши!", – сообщил он.
Тем временем российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. В результате попадания двух крылатых ракет в Броварах погибли шесть человек и еще 12 ранены, а в Одесской области жертвами ракетных ударов стали 18 человек.
На данный момент пограничники сообщают о том, что военная техника россиян пошла на прорыв государственной границы в Киевской области.