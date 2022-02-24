ЗСУ терміново шукають 120 фур, — ЦОС

Машини необхідні для перевезення технічної допомоги партнерів.

Збройні сили України терміново потребують допомоги: їм необхідно 120 фур, які матимуть змогу їздити зі Львова через кордон для перевезення технічної допомоги партнерів. Про це у Facebook написала заступниця голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова.

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Вона підкреслила, що ЗСУ забезпечать машини паливом і попросила писати їй в особисті повідомлення.

Фото: Скриншот

У коментарях користувачі відзначили низку великих українських компаній, щоб звернути їхню увагу на публікацію.

Один із коментаторів, який працює далекобійником, написав, що в Європі зараз стоїть багато фур.

"Всі вивантажують із вантажем, який мав їхати в Україну. Проблеми з вантажівками ніяких не повинно виникнути! Сам далекобійник і стою на території Польщі!" – повідомив він.

Фото: Скриншот

Тим часом, російські війська продовжують обстрілювати територію України. Внаслідок влучення двох крилатих ракет у Броварах загинули шестеро людей і ще 12 поранено, а на Одещині жертвами ракетних ударів стали 18 людей.

Наразі прикордонники повідомляють, що військова техніка росіян пішла на прорив державного кордону в Київській області.