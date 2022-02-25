Последние новости из Киева: люди прячутся в метро от ударов, ВСУ зачистили все вражеские ДРГ (фото, видео)

Пл состоянию на сейчас обезврежены все диверсионно-разведовательные группы оккупанта в столице.

В некоторых районах Киева неспокойно — ВСУ борются с врагом, чтобы предотвратить захват властии в стране.

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Из новостей, что происходит в столице за последнее время:

на Воздухофлотском проспекте слышна стрельба, пишет PerepichkaNews;

на проспекте Победы обстреляны недострои возле Центрального ЗАГСа, сообщили на канале "Украина 24";

экс-советник главы ОП и бывший спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что по состоянию на 12:20 в Киеве обезврежены все вражеские ДРГ. Он добавил, что наиболее опасная ситуация – к северо-западу от Киева.

в КГГА призвали жителей Оболонского района не выходить на улицу, только в случае воздушной тревоги покидать дом и искать укрытие;

на Оболони российские оккупанты на бронетехнике переехали легковой автомобиль с человеком внутри. К счастью, мужчина выжил. Видео инцидента ниже

журналист Vesti.ua, укрывшийся в бомбоубежище возле Министерства транспорта, напротив которого был задымлен ЖК "Манхеттен", передает, что при попытке выйти из убежища, солдаты ВСУ попросили их вернуться обратно.

Также появилась карта боев украинской армии против российских танков.

Появились фото людей, которые скрылись в подземке станций метро.

[ + – ] люди в метро [ + – ] люди в метро [ + – ] люди в метро

Напомним, около 10 утра 25 февраля российские оккупанты захватили украинскую военную технику, на которой двигаются в сторону Киева.

Ранее в МВД показали кадры последствия ночного обстрела Киева при дневном свете.