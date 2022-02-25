"Желаем, чтобы там умерли все": чеченец поддержал украинцев от имени своего народа (видео)

Чеченский народ поддерживает Украину и верит в ее победу, говорит доброжелатель, который записал ролик.

Гражданин Чечни обратился к украинцам от имени своего народа и выразил слова поддержки во время войны с РФ. Видеообращение есть в свободном доступе на YouTube.

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"В это тяжелое время для вашей страны вам не до наших обращений, но все-таки я хотел бы поддержать вас хотя бы словом. В первую очередь, мы желаем вам скорейшей победы над российским тираном, над этим монстром. Мы, чеченцы, больше всех понимаем и разделяем с вами вашу боль, так как немало крови было пролито и на моей родине со стороны российского агрессора", — сказал он.

Доброжелатель призвал не связывать так называемых кадыровцев с чеченским народом, который, по его словам, считает их предателями родины.

"Мечтаем, желаем, чтобы там умерли на вашей земле все кадыровцы до единого", — добавил мужчина.

Он также отметил, что проверка готовности силовиков в Чечне в центре Грозного — это показуха и фейк. Многие из показанных, готовых к войне "силовиков" — люди, которые вообще не имеют отношения к военному делу. Их якобы просто одели в форму для формирования "картинки".

Во вторжение чеченских войск в Украину верить не стоит, утвержает гражданин этой страны. По его словам, Кадыров достаточно трусливый на самом деле, чтобы пойти на ткой шаг.

Напомним, ранее, еще до широкомасштабного вторжения в Украину, Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Зеленскому и призвал выполнять Минские соглашения, чтобы избежать "необратимых последствий".

Также Фокус писал о всех событиях 25 февраля в Киеве и за городом: как ВСУ сопротивляются врагу, что делают мирные жители.

К сожалению, оккупанты завладели переправой к Херсону, из-за чего понесли серьезные потери.