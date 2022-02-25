Бажаємо, щоб там померли всі: чеченець підтримав українців від імені свого народу (відео)

Чеченський народ підтримує Україну та вірить у її перемогу, каже доброзичливець, який записав ролик.

Громадянин Чечні звернувся до українців від імені свого народу та висловив слова підтримки під час війни з РФ. Відео є у вільному доступі на YouTube.

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"У цей тяжкий час для вашої країни вам не до наших звернень, але все-таки я хотів би підтримати вас хоча б словом. Насамперед ми бажаємо вам якнайшвидшої перемоги над російським тираном, над цим монстром. Ми, чеченці, найбільше розуміємо і поділяємо з вами ваш біль, оскільки чимало крові було пролито і на моїй батьківщині з боку російського агресора", — сказав він.

Доброзичливець закликав не пов'язувати так званих кадировців із чеченським народом, який, за його словами, вважає їх зрадниками батьківщини.

"Мріємо, бажаємо, щоб там померли на вашій землі всі кадировці до одного", — додав чоловік.

Він також зазначив, що перевірка готовності силовиків у Чечні в центрі Грозного – це показуха та фейк. Багато хто з показаних, готових до війни "силовиків" — люди, які взагалі не мають відношення до військової справи. Їх нібито просто одягли у форму для формування "картинки".

У вторгнення чеченських військ в Україну не варто вірити, стверджує громадянин цієї країни. За його словами, Кадиров досить боягузливий насправді, щоб піти на такий крок.

Нагадаємо, раніше ще до широкомасштабного вторгнення в Україну Рамзан Кадиров звернувся до Володимира Зеленського і закликав виконувати Мінські угоди, щоб уникнути "незворотних наслідків".

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На жаль, окупанти заволоділи переправою до Херсона, через що зазнали серйозних втрат.