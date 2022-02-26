Коммендантский час в Киеве увеличили, нарушители приравниваются к ДРГ, — Кличко

Жителям столицы придется возвращаться домой на пять часов раньше, но это для их же безопасности, утверждает Виталий Кличко.

С 26 февраля комендантский час в Киеве продлевают с 17:00 до 8:00. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своем Телеграм-канале.

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По его словам, такое решение руководство города приняло для более эффективной обороны столицы и обеспечения безопасности людей. Ограничения продлятся до утра понедельника, 28 февраля.

"Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", подчеркнул Виталий Кличко. — "Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы".

В своем видеообращении Виталий Кличко рассказал о ночной обороне Киева. По его словам, в городе нет российских войск, однако действуют диверсионные разведывательные группы. Ранее произошло несколько стычек между киевлянами и диверсантами, однако последние были обезврежены. Всего с момент вторжения в Киеве были ранены 35 человек, в том числе два ребенка.

Писали также, что 26 февраля метро Киева перевели в режим укрытия. Поезда не будут возить пассажиров до особого распоряжения городских властей.

Утром этого же дня ракета поразила жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве. Повреждение конструкций привело к угрозе обрушения, поэтому спасатели ГСЧС начали эвакуировать жителей, кроме того, они погасили несколько очагов возгорания.