Минобороны Украины предупредило бойцов о новой тактике диверсантов из РФ (фото)

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, подобные действия противника являются очередным нарушением норм Международного гуманитарного права.

Российские вооруженные силы продолжают вести войну в Украине с нарушением норм Международного гуманитарного права. Оккупанты вероломно, в целях введения в заблуждение противника, использует государственную символику Украины и белый флаг. Об этом сообщает главнокомандующий ВС Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

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"В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области", — отмечает Залужный.

Также он добавил, что бывают случаи, когда враг вывешивает белый флаг на своей военной технике якобы для того, чтобы сдаться. Но после приближения к позициям ВСУ начинает открывать огонь на поражение.

[ + – ] Пост Залужного

"Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", — подчеркивает Залужный.

Напомним, сегодня по Киеву ударили с баллистической ракеты после переговоров с РФ. Столица попала под обстрел с баллистической ракеты "Искандер". Это произошло сразу же после переговоров украинской и российской делегаций на границе Беларуси на Припяти.

Власти Харькова назвали сегодняшние обстрелы жилых домов и мирного населения со стороны российских оккупантов геноцидом украинцев. Враг снова нарушил все общечеловеческие принципы гуманизма, совершив очередное преступление против мирных людей, подчеркнул глава ХОГА Олег Синегубов.

Тем временем с Беларуси около 19:00 в сторону Киева вылетело 20 вертолетов.