Минобороны Украины предупредило бойцов о новой тактике диверсантов из РФ (фото)
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, подобные действия противника являются очередным нарушением норм Международного гуманитарного права.
Российские вооруженные силы продолжают вести войну в Украине с нарушением норм Международного гуманитарного права. Оккупанты вероломно, в целях введения в заблуждение противника, использует государственную символику Украины и белый флаг. Об этом сообщает главнокомандующий ВС Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный на своей странице в Facebook.
"В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области", — отмечает Залужный.
Также он добавил, что бывают случаи, когда враг вывешивает белый флаг на своей военной технике якобы для того, чтобы сдаться. Но после приближения к позициям ВСУ начинает открывать огонь на поражение.
"Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", — подчеркивает Залужный.
Напомним, сегодня по Киеву ударили с баллистической ракеты после переговоров с РФ. Столица попала под обстрел с баллистической ракеты "Искандер". Это произошло сразу же после переговоров украинской и российской делегаций на границе Беларуси на Припяти.
Власти Харькова назвали сегодняшние обстрелы жилых домов и мирного населения со стороны российских оккупантов геноцидом украинцев. Враг снова нарушил все общечеловеческие принципы гуманизма, совершив очередное преступление против мирных людей, подчеркнул глава ХОГА Олег Синегубов.
Тем временем с Беларуси около 19:00 в сторону Киева вылетело 20 вертолетов.