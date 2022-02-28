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Военный Фокус Российско-украинская война

Минобороны Украины предупредило бойцов о новой тактике диверсантов из РФ (фото)

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военная техника, Россия
Россияне вывешивают на свою технику украинские флаги

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, подобные действия противника являются очередным нарушением норм Международного гуманитарного права.

Российские вооруженные силы продолжают вести войну в Украине с нарушением норм Международного гуманитарного права. Оккупанты вероломно, в целях введения в заблуждение противника, использует государственную символику Украины и белый флаг. Об этом сообщает главнокомандующий ВС Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

"В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области", — отмечает Залужный.

Также он добавил, что бывают случаи, когда враг вывешивает белый флаг на своей военной технике якобы для того, чтобы сдаться. Но после приближения к позициям ВСУ начинает открывать огонь на поражение.

Пост Залужного

"Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", — подчеркивает Залужный.

Напомним, сегодня по Киеву ударили с баллистической ракеты после переговоров с РФ. Столица попала под обстрел с баллистической ракеты "Искандер". Это произошло сразу же после переговоров украинской и российской делегаций на границе Беларуси на Припяти.

Власти Харькова назвали сегодняшние обстрелы жилых домов и мирного населения со стороны российских оккупантов геноцидом украинцев. Враг снова нарушил все общечеловеческие принципы гуманизма, совершив очередное преступление против мирных людей, подчеркнул глава ХОГА Олег Синегубов.

Тем временем с Беларуси около 19:00 в сторону Киева вылетело 20 вертолетов.