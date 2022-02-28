Міноборони України попередило бійців про нову тактику диверсантів із РФ (фото)

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, такі дії противника є черговим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Російські збройні сили продовжують вести війну з порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Окупанти віроломно, з метою введення в оману супротивника, використовують державну символіку України та білий прапор. Про це повідомляє головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

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"З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помітили у н.п. Перемога, Нова Басань у Київській області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області", — зазначає Залужний.

Також він додав, що трапляються випадки, коли ворог вивішує білий прапор на своїй військовій техніці нібито для того, щоб здатися. Але після наближення до позицій ЗСУ починає відкривати вогонь на поразку.

[ + – ] Пост Залужного

"Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права", — наголошує Залужний.

Нагадаємо, сьогодні по Києву вдарили з балістичної ракети після переговорів із РФ. Столиця потрапила під обстріл із балістичної ракети "Іскандер". Це сталося одразу після переговорів української та російської делегацій на кордоні Білорусі на Прип'яті.

Влада Харкова назвала сьогоднішні обстріли житлових будинків та мирного населення з боку російських окупантів геноцидом українців. Ворог знову порушив усі загальнолюдські принципи гуманізму, вчинивши черговий злочин проти мирних людей, наголосив голова ХОДА Олег Синєгубов.

Тим часом із Білорусі близько 19:00 у бік Києва вилетіло 20 вертольотів.