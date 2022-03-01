"Хлопцы, это не ваша война!": белорусские добровольцы в Украине призвали соотечественников сидеть дома (видео)

Граждане Беларуси, которые воюют на стороне Украины, призвали соотечественников не ехать воевать или сразу сдаваться в плен.

Добровольцы из Беларуси, которые воюют на стороне Киева, призвали соотечественников не поддаваться приказу властей и не ехать воевать в Украину. Добровольцы записали видеообращение, которое появилось в Facebook Кати Соловей.

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Они подчеркнули, обращаясь к белорусам, что с 2020 года в их стране захвачена власть (со времени победы Александра Лукашенко на выборах в августе 2020 года).

"Вы и мы являемся заложниками этого захвата. Вас собираются сегодня отправить на войну, которую ведет Путин. Это никакая не спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Украина борется за свою свободу. Это великая отечественная война для украинцев", — обратился один из добровольцев.

Второй призвал соотечественников переходить воевать на сторону Украины.

"Хлопцы, это не ваша война, оставайтесь дома и все в вас будет хорошо. В крайнем случае, если вас загонят в Украину, при первой возможности сдавайтесь в плен. Украинская власть будет к вам относится не как к военнопленным, вы получите политическое убежище в Украине или любой стране Европы", — сообщил сторонник ВСУ из Беларуси.

Напомним, 1 марта Вооруженные силы Беларуси вошли на территорию Украины в Черниговской области.

Накануне в сторону Киева вылетели 20 вертолетов с Беларуси из городов Гомеля и Хойники, а ранее из белорусского Мозыря запустили ракету по аэропорту Житомира.