"Хлопці, це не ваша війна!": білоруські добровольці в Україні закликали співвітчизників сидіти вдома (відео)

Громадяни Білорусі, які воюють на боці України, закликали співвітчизників не їхати воювати чи одразу здаватися в полон.

Добровольці з Білорусі, які воюють на боці Києва, закликали співвітчизників не піддаватися наказу влади та не їхати воювати до України. Добровольці записали відеозвернення, яке з'явилося у Facebook Каті Соловей.

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Вони наголосили, звертаючись до білорусів, що з 2020 року в їхній країні захоплена влада (від часу перемоги Олександра Лукашенка на виборах у серпні 2020 року).

"Ви та ми є заручниками цього захоплення. Вас збираються сьогодні відправити на війну, яку веде Путін. Це ніяка не спецоперація з денацифікації та демілітаризації України. Україна виборює свою свободу. Це велика вітчизняна війна для українців", — звернувся один із добровольців.

Другий закликав співвітчизників переходити воювати на бік України.

"Хлопці, це не ваша війна, залишайтеся вдома, і все у вас буде добре. У крайньому випадку, якщо вас заженуть в Україну, за першої нагоди здавайтеся в полон. Українська влада буде до вас ставитися не як до військовополонених, ви отримаєте політичний притулок у Україні чи будь-якій країні Європи", — повідомив прихильник ЗСУ з Білорусі.

Нагадаємо, 1 березня Збройні сили Білорусі увійшли на територію України в Чернігівській області.

Напередодні в бік Києва вилетіли 20 вертольотів із Білорусі з міст Гомеля та Хойники, а раніше з білоруського Мозиря запустили ракету по аеропорту Житомира.