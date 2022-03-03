Пограничники с подразделениям ВСУ вышли на линию госграницы в Сумской области, — Данилов

Информацию о контрнаступлении украинских военнослужащих на отдельных участках фронта также подтверждают в Офисе президента.

Украинские пограничники вместе с бойцами Вооруженных сил вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области. Эту информацию обнародовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, украинские военнослужащие на отдельных направлениях не только обороняются от оккупационных войск, но и продвигаются вперед.

Алексей Данилов отметил, что на линию государственной границы Украины в Сумской области вышли бойцы из 5-го пограничного отряда с подразделениями ВСУ.

"Военнослужащие Госпогранслужбы отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины! Относительно общей ситуации. В течение суток российско-оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено", — продолжил секретарь СНБО в своем Facebook.

Более того, как утверждает Данилов, власти России "в ускоренном темпе" приближаются к скамье подсудимых Гаагского трибунала, поскольку сразу 39 стран мира передали в Международный уголовный суд сведения о военных преступлениях Москвы.

[ + – ] Пограничники с бойцами ВСУ вышли на линию госграницы в Сумской области

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, который проходил 3 марта, подтвердил, что подразделения ВСУ на отдельных направлениях фронта пошли в наступление. По его словам, действия наших военнослужащих, которые продолжают отражать атаки войск РФ, с военной точки зрения можно назвать "чудом".

"Ночью противник наносил авиаудары по Киеву, Харькову, Житомиру. Но такая тактика с военной точки зрения не имеет смысла. Это просто устрашение мирных жителей. Единственный хороший ответ на этот вопрос — не ломаться и держаться! Каждый из нас — солдат! Каждый из нас воюет на своем месте… Мы уже не только обороняемся, но и контратакуем", — добавил Арестович в ходе брифинга.

[ + – ] Подразделения ВСУ на отдельных направлениях пошли в наступление, - Арестович

Ранее Фокус в своем материале рассказывал, как проходит восьмой день полномасштабной войны на южном направлении и сообщал, в каком крупном городе оккупанты хотят высадить свой десант.

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