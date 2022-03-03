Прикордонники з підрозділами ЗСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині, — Данілов

Інформацію щодо контрнаступу українських військовослужбовців на окремих дільницях фронту також підтверджують в Офісі президента.

Українські прикордонники разом із бійцями Збройних сил вийшли на лінію державного кордону України в Сумській області. Цю інформацію оприлюднив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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За його словами, українські військовослужбовці на окремих напрямках не лише обороняються від окупаційних військ, а й просуваються вперед.

Олексій Данілов зазначив, що на лінію державного кордону України в Сумській області вийшли бійці з 5-го прикордонного загону з підрозділами ЗСУ.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби чудово виконують завдання щодо нещадного знищення російських окупантів на території України! Щодо загальної ситуації. Протягом доби російсько-окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено", — продовжив секретар РНБО у своєму Facebook.

Крім того, як стверджує Данілов, влада Росії "в прискореному темпі" наближається до лави підсудних Гаазького трибуналу, оскільки одразу 39 країн світу передали до Міжнародного кримінального суду відомості про військові злочини Москви.

[ + – ] Прикордонники з бійцями ЗСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу, який проходив 3 березня, підтвердив, що підрозділи ЗСУ на окремих напрямках фронту пішли в наступ. За його словами, дії наших військовослужбовців, які продовжують відбивати атаки військ РФ, із військового погляду можна назвати "дивом".

"Уночі противник наносив авіаудари по Києву, Харкову, Житомиру. Але така тактика з військового погляду не має сенсу. Це просто залякування мирних жителів. Єдина гарна відповідь на це питання — не ламатися й триматися! Кожен із нас — солдат! Кожен із нас воює на своєму місці... Ми вже не лише обороняємося, а й контратакуємо", — додав Арестович у ході брифінгу.

[ + – ] Підрозділи ЗСУ на окремих напрямках пішли в наступ, — Арестович

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповідав, як минає восьмий день повномасштабної війни на південному напрямку та повідомляв, у якому великому місті окупанти хочуть висадити свій десант.

Також редактор військового Фокусу Ігаль Левін пояснював, чому російські окупанти масово кидають свої танки на полі бою.