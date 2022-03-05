Российские войска нанесли авиаудар по частному сектору в Белой Церкви (видео)

Ударом повреждены много домов. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Утром 5 марта российские оккупационные войска нанесли удар по Белой Церкви в Киевской области. Сначала о сильном взрыве сообщили в соцсетях мирные жители, а затем видео первых последствий авиаудара появились в Сети.

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Как видно на кадрах, взрывная волна повредила жилые дома, а на дороге образовалась огромная воронка.

"Только что произошел ракетный удар. Попали в частный сектор. Сейчас ищем людей. Будьте осторожны и слушайте сигналы воздушной тревоги", – сообщил мэр города Геннадий Дикий с места обстрела.

"В этом месте нет солдат, нет военных объектов, только жилища гражданских. И именно по ним бьют российские военные преступники", – отметил журналист Денис Казанский.

Жители города публикуют кадры удара с разных точек города, а также показывают последствия.

[ + – ] "Русский мир" пришел в Белую Церковь

Ранее сообщалось о том, что оккупанты продолжают множить список военных преступлений и используют запрещенное вооружение. В частности, в Харькове и Изюме (Харьковская область) они применили фугасные авиабомбы, а также кассетные боеприпасы. Аналогично действуют войска РФ и в других регионах Украины.