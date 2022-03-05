Російські війська завдали авіаудару по приватному сектору в Білій Церкві (відео)
Удар пошкодив багато будинків. Про постраждалих поки що нічого невідомо.
Вранці 5 березня російські окупаційні війська вдарили по Білій Церкві в Київській області. Спочатку про сильний вибух повідомили в соцмережах мирні жителі, а потім відео перших наслідків авіаудару з'явилися в Мережі.
Як видно на кадрах, вибухова хвиля пошкодила житлові будинки, а на дорозі утворилася величезна вирва.
"Щойно стався ракетний удар. Потрапили в приватний сектор. Зараз шукаємо людей. Будьте обережні та слухайте сигнали повітряної тривоги", — повідомив мер міста Геннадій Дикий з місця обстрілу.
"У цьому місці немає солдатів, немає військових об'єктів, тільки житла цивільних. І саме по них б'ють російські військові злочинці", — зазначив журналіст Денис Казанський.
Жителі міста публікують кадри удару з різних точок міста, а також показують наслідки.
Раніше повідомляли, що окупанти продовжують множити список військових злочинів і використовують заборонене озброєння. Зокрема, в Харкові та Ізюмі (Харківська область) вони застосували фугасні авіабомби, а також касетні боєприпаси. Аналогічно діють війська РФ та інших регіонах України.