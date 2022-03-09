"Захваченные" районы на карте Украины используются как инструмент пропаганды РФ

Путин пытается "на карте" доказать Западу, что ему подконтрольна большая территория Украины. На самом же деле россияне не контролируют эти "красные" зоны со стрелками.

По мере того, как российские войска пытаются продвинуться вглубь территории Украины, появляется множество карт так называемых захваченных территорий. Такая инфографика выглядит убедительно и внушает доверие. Об этом сообщает Foreign Policy.

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Карта всегда была проекцией власти, а при ближайшем рассмотрении часто оказывалась не более чем нарратив, отдельная версия событий, которая показывает частную точку зрения. Это, скорее, неточный пересказ, чем отражение реального положения, поэтому и читать эти карты стоит внимательно. Декартовское de omnibus dubito здесь как никогда уместно.

В кремлевской пропаганде картам настоящего и прошлого отводится заметная роль, российские госканалы делят украинскую территории на составные элементы.

[ + – ] "Настоящая" Украина выделена желтым, остальное, по мнению российских телевизионщиков, — подарки советских генсеков и российских царей.

Новостные агентства и аналитики составляют инфографики военных действий в Украине. Рисуются они, как правило, по одному шаблону. Зоны наступления российских войск изображают красным и иногда дополняют стрелками, которые указывают направление движения войск. Эти районы маркируются как "занятые", "захваченные", "оккупированные", что, на первый взгляд, выглядит как несомненное подтверждение: ВС РФ берут под свой контроль все больше территорий. Но, если судить по сообщениям с полей военных действий, общая картина выглядит несколько иначе.

Красные зоны на картах вводят в заблуждение, но о какой-либо оккупации, или административном управлении, говорить пока еще преждевременно. Сейчас это просто невозможно, поскольку россияне не контролируют большую часть отмеченных территорий. Даже факт оккупации Херсона сомнителен.

Колонны российских войск движутся по украинским дорогам, вступают в бои или окружают крупные населенные пункты, но не устанавливают зоны контроля. И провести четкие линии подконтрольных территорий не представляется возможным. Пока это — только условные и весьма размытые зоны.

Марионеточное правительство в Харькове

В мотивировочной части объявления войны Украине важное место отводилось истории. К слову, на переговорах с Украиной российскую делегацию представляет известный советник по исторической части Владимир Мединский, чья докторская диссертация, по мнению историков, не претендует даже на статус плохой научной работой: к науке она не имеет ровным счетом никакого отношения, за исключением внешнего сходства.

Карты всегда были важнейшим элементом оккупации, например своя карта прилагалась к Германо-советскому договору о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года.

[ + – ] Карта раздела Польши с подписями Иосифа Сталина и Иоахима фон Риббентропа.

Для решения определенных задач, например установления марионеточного правительства, Путину важно донести посыл о том, что ему подконтрольны обширные участки украинской территории. Военное командование РФ пытается показать, что их силы присутствуют в крупных украинских городах, даже если в практическом отношении это кратковременные вылазки на окраины.

Кремлю нужен не только Киев, но и Харьков, который был столицей УССР до 1934 года и может стать плацдармом для появления подконтрольного России правительства. И хотя контроль за этими территориями — вопрос спорный, все же обозначить территорию на карте выгодно.

Такую стратегию изобрел не Путин. В июле 1944-го в Люблине, который находился недалеко от недавно начерченной советской границы, объявили о создании польского коммунистического правительства. В преддверии этого события информагентство ТАСС напечатало карту, которая показывала, какие области в СССР считают "польскими" на основе линии Керзона. А международная пресса старательно перепечатывала эту карту.

Путин знает, что общественность, в том числе и западную, важно убедить в том, что РФ подконтрольны большие участки украинской территории. В условиях недостатка информации карты с "захваченными" территориями широко тиражируются — и не только российской прессой, которая, пожалуй, излишне переоценивает успехи своей армии.

Крым на Картах Apple вновь украинский

Мировые картографические сервисы, следуя общей тенденции, позицию России приемлют равнодушно. С 3 марта этого года Крым на Картах Apple уже показывается как часть Украины. Прежде "яблочная" компания пыталась отмахнуться от крымского вопроса — придерживалась нейтралитета и изображала полуостров как не принадлежащий ни одной из стран. В 2019 году после очередного апдейта жители России уже могли видеть полуостров как российский.

Однако теперь Apple воспользовалась своим влиянием, чтобы после многих лет двусмысленности передать личную позицию компании.

В том, что касается карт военных действий в Украине, многие информационные ресурсы публикуют то, в чем Путин хотел бы всех убедить.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине.

Но некоторые издания уже выбирают формулировки покорректнее, поскольку положение на фронте быстро меняется.

Ранее Фокус сообщал о положении на фронте 8 марта. Российские оккупационный войска продолжают активные боевые действия в Киевской, Харьковской областях и вблизи Мариуполя, однако темпы продвижения ВС РФ в Украине уже сравнительно медленные.