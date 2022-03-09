ВСУ продолжают уничтожать личный состав, авиацию и технику врага: свежие данные по потерям
Более тысячи бронемашин и около 500 единиц автомобильной техники ВСУ отминусовали у войск РФ.
Враг продалжает терять на фронте в следствии столкновений с украинскими защитниками — уже более 12 тысяч российских военных отнесли к потерям, сообщил Генштаб Украины в Facebook 9 марта.
Еще в перечне потерь оккупантов с начала войны 24 февраля и по сегодняшний день:
- танков — 317 ед;
- боевых бронированных машин ‒ 1070 ед;
- артиллерийских систем – 120 ед;
- РСЗО — 56 ед;
- средства ПВО — 28 ед;
- самолетов – 49 ед;
- вертолетов – 81 ед;
- автомобильной техники — 482 ед;
- корабли/катера — 3 ед;
- цистерн с ГСМ — 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Стоит учесть, что, исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки. Так, с начала вторжения аналитики задокументировали, что РФ с начала вторжения на территорию Украины потеряла 11 самолетов.
Отметим, в Минобороны Британии заявили, что украинские ПВО добились значительных успехов в ликвидации российских самолетов.
Напомним, медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев назвал самое слабое место оккупантов — логистику. По его словам, сейчас у врага появилась "очень реальная дыра" в снабжении.