ВСУ продолжают уничтожать личный состав, авиацию и технику врага: свежие данные по потерям

Более тысячи бронемашин и около 500 единиц автомобильной техники ВСУ отминусовали у войск РФ.

Враг продалжает терять на фронте в следствии столкновений с украинскими защитниками — уже более 12 тысяч российских военных отнесли к потерям, сообщил Генштаб Украины в Facebook 9 марта.

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Еще в перечне потерь оккупантов с начала войны 24 февраля и по сегодняшний день:

танков — 317 ед;

боевых бронированных машин ‒ 1070 ед;

артиллерийских систем – 120 ед;

РСЗО — 56 ед;

средства ПВО — 28 ед;

самолетов – 49 ед;

вертолетов – 81 ед;

автомобильной техники — 482 ед;

корабли/катера — 3 ед;

цистерн с ГСМ — 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Стоит учесть, что, исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки. Так, с начала вторжения аналитики задокументировали, что РФ с начала вторжения на территорию Украины потеряла 11 самолетов.

Отметим, в Минобороны Британии заявили, что украинские ПВО добились значительных успехов в ликвидации российских самолетов.

Напомним, медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев назвал самое слабое место оккупантов — логистику. По его словам, сейчас у врага появилась "очень реальная дыра" в снабжении.