ЗСУ продовжують знищувати особовий склад, авіацію і техніку ворога: свіжі дані щодо втрат

Понад тисячу бронемашин і майже 500 одиниць автомобільної техніки ЗСУ відмінусували у військ РФ.

Ворог продовжує втрачати на фронті через зіткнення з українськими захисниками — уже понад 12 тисяч російських військових віднесли до втрат, повідомив Генштаб України у Facebook 9 березня.

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Ще в переліку втрат окупантів із початку війни 24 лютого і до сьогоднішнього дня:

танків — 317 од.;

бойових броньованих машин — 1 070 од.;

артилерійських систем — 120 од.;

РСЗВ — 56 од.;

засоби ППО — 28 од.;

літаків — 49 од.;

вертольотів — 81 од.;

автомобільної техніки — 482 од.;

кораблі / катери — 3 од.;

цистерн з ПММ — 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Варто врахувати, що, виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки. Так, із початку вторгнення аналітики задокументували, що РФ від початку вторгнення на територію України втратила 11 літаків.

Зазначимо, в Міноборони Британії заявили, що українські ППО досягли значних успіхів у ліквідації російських літаків.

Нагадаємо, медіаексперт і керівник видання Bellingcat Христо Грозєв назвав найслабше місце окупантів — логістику. За його словами, зараз у ворога з'явилася "дуже реальна дірка" у постачанні.