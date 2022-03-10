Украинские военные применяют новейшие РСЗО "Верба", созданные на базе "Града" (видео)

Как заявили в ОК "Восток", дивизион реактивных установок уже успешно уничтожает солдат ВС РФ.

Вооруженные силы Украины применяют против российских войск модернизированную реактивную систему залпового огня "Верба", созданную на базе советских "Градов". Об этом сообщает оперативное командование "Восток".

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"Имеем достоверную информацию, что дивизион новеньких РСЗО "Верба" уже успешно уничтожает оккупантов. Но это наша тайна – не надо еще больше пугать врага!" — указано в подписи к видео.

В чем преимущество "Вербы" над "Градом"

Фото: Википедия

"Верба" создана Харьковским конструкторским бюро им. Морозова. Боевая часть осталась без изменений и осталась от БМ-21 "Град". Основные изменения затронули систему навигации, связь, выравнивание и стабилизацию платформы.

Экипаж может наводиться и корректировать огонь цифровыми системами. Перезарядка установки проходит в автоматическом режиме. Основные характеристики РСЗО "Верба":

Боекомплект — 40 122-мм снарядов

Дальность стрельбы — 40 км

Время перезарядки полного пакета — 5 минут (у "Града" от часа до двух часов)

Полная масса — 20 тонн

Максимальная скорость — 85 км/ч.

Установка изготавливается на базе шасси КрАЗ-6322.

Напомним, ВСУ также применяют РСЗО "Вільха" в боях с российскими военными. В КБ "Луч" заявили, что установка уничтожила десятки единиц вражеской бронетехники.

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