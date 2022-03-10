Українські військові застосовують новітні РСЗВ "Верба", створені на базі "Граду" (відео)

Як заявили в ОК "Схід", дивізіон реактивних установок успішно знищує солдатів ЗС РФ.

Збройні сили України застосовують проти російських військ модернізовану реактивну систему залпового вогню "Верба", створену на базі радянських "Градів". Про це повідомляє оперативне командування "Схід".

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"Маємо достовірну інформацію, що дивізіон новеньких РСЗВ "Верба" вже успішно знищує окупантів. Але це наша таємниця – не треба ще більше лякати ворога!" — вказано в підписі до відео.

У чому перевага "Верби" над "Градом"

Фото: Вiкiпедiя

"Вербу" створено Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. Бойова частина залишилася без змін та залишилася від БМ-21 "Град". Основні зміни торкнулися системи навігації, зв'язку, вирівнювання та стабілізації платформи.

Екіпаж може наводитися та коригувати вогонь цифровими системами. Перезаряджання установки відбувається в автоматичному режимі. Основні характеристики РСЗВ "Верба":

Боєкомплект — 40 122-мм снарядів

Дальність стрілянини — 40 км

Час перезаряджання повного пакета — 5 хвилин (у "Града" від години до двох годин)

Повна маса — 20 тонн

Максимальна швидкість — 85 км/год.

Установка виготовляється на базі шасі КрАЗ-6322.

Нагадаємо, ЗСУ також застосовують РСЗВ "Вільха" у боях з російськими військовими. У КБ "Промінь" заявили, що установка знищила десятки одиниць ворожої бронетехніки.

Фокус зібрав усі відео застосування Bayraktar TB2 проти російських військових.