Подразделения ВСУ освободили два населенных пункта в Чернигоской области, - "Північ"

Во время военной операции бойцы ВСУ захватили более десяти едниц бронетехники ВС РФ.

Сегодня, 12 марта, в Черниговской области продолжались бои между ВСУ и подразделениями российской армии. Украинским военным удалось освободить два населенных пункта и захватить больше 10 единиц военной техники врага. Об этом говорится в Facebook Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск ВСУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу понтонную переправу и сдерживать намерения врага по продвижению в сторону Киева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав ВС РФ деморализован и не может вести активные боевые действия. Командование "Північ" считает, что российская армия не такая сильная, как это показывали с экранов телевизора кремлевские пропагандисты.

Напомним, что вчера 11 марта ситуация в Черниговской области была относительно спокойная. Войска РФ концентрировались вокруг Чернигова. Врагу все еще не удалось взять под контроль города Чернигов, Нежин и Прилуки. На севере области свободны Корюковка и Сновск.

Подразделения ВСУ смогли смогли освободить 5 населенных пунктов в Черниговской области и захватить 2 бронетранспортера.

3 марта в результате обстрелов Чернигова оккупационными войсками РФ загорелась нефтебаза. Из-за возгорания в резервуарах уничтожено до 5 тыс. кубометров топлива.