Підрозділи ЗСУ звільнили два населені пункти в Чернігівській області, — "Північ"

Під час військової операції бійці ЗСУ захопили понад десять одниць бронетехніки ЗС РФ.

Сьогодні, 12 березня, у Чернігівській області тривали бої між ЗСУ та підрозділами російської армії. Українським військовим вдалося звільнити два населені пункти та захопити понад 10 одиниць військової техніки ворога. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

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"Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особовий склад ЗС РФ деморалізований і не може вести активні бойові дії. Командування "Північ" вважає, що російська армія не така сильна, як це показували з екранів телевізора кремлівські пропагандисти.

Нагадаємо, що вчора 11 березня ситуація у Чернігівській області була відносно спокійна. Війська РФ концентрувалися довкола Чернігова. Ворогу все ще не вдалося взяти під контроль міста Чернігів, Ніжин та Прилуки. На півночі області вільні Корюківка та Сновськ.

Підрозділи ЗСУ змогли змогли звільнити 5 населених пунктів у Чернігівській області та захопити 2 бронетранспортери.

3 березня внаслідок обстрілів Чернігова окупаційними військами РФ спалахнула нафтобаза. Через пожежу у резервуарах знищено до 5 тис. кубометрів палива.