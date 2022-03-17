В Алешки Херсонской области зашли войска РФ, – мэр города (видео)

Властям известны позиции захватчиков. Местный патруль поддерживает порядок, городские службы работают в обычном режиме.

В Алешки Херсонской области зашли вражеские войска. Об этом сообщил в видеообращении мэр города Евгений Рыщук.

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"Я только что от них, меня немножко "потеребили". Страшного пока ничего не происходит, они заселяются в город. Мы знаем их позиции", – заявил градоначальник.

Рыщук отметил, что патруль города продолжает работать и поддерживать порядок.

"Мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем. Мы работаем независимо от того, что сейчас происходит в городе", – заключил он.

[ + – ] У жителей города не забирают автомобили

Позже Рыщук сказал, что в городе нет "иностранных граждан" и по городу можно передвигаться спокойно, сообщило Суспильне.

"Ко мне сейчас поступает информация, будто у кого-то забирают автомобили. Такого ничего нет. Мы все должны успокоиться, прекратить паниковать. Работаем в штатном режиме", — заявил мэр.

Напомним, что 17 марта в Херсоне военные РФ сняли флаг Украины со здания горадминистрации и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". Жители города хотят бороться с вторжением оккупантов и просят выдать им оружие.

Фокус писал о мирной акции протеста в Херсоне 13 марта на площади Свободы. Люди вышли, чтобы показать несогласие с захватчиками, но они открыли по ним огонь.

16 марта ВС РФ похитили мэра Скадовска Херсонсой области Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха.