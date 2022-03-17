В Алешки Херсонской области зашли войска РФ, – мэр города (видео)
Властям известны позиции захватчиков. Местный патруль поддерживает порядок, городские службы работают в обычном режиме.
В Алешки Херсонской области зашли вражеские войска. Об этом сообщил в видеообращении мэр города Евгений Рыщук.
"Я только что от них, меня немножко "потеребили". Страшного пока ничего не происходит, они заселяются в город. Мы знаем их позиции", – заявил градоначальник.
Рыщук отметил, что патруль города продолжает работать и поддерживать порядок.
"Мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем. Мы работаем независимо от того, что сейчас происходит в городе", – заключил он.
Позже Рыщук сказал, что в городе нет "иностранных граждан" и по городу можно передвигаться спокойно, сообщило Суспильне.
"Ко мне сейчас поступает информация, будто у кого-то забирают автомобили. Такого ничего нет. Мы все должны успокоиться, прекратить паниковать. Работаем в штатном режиме", — заявил мэр.
Напомним, что 17 марта в Херсоне военные РФ сняли флаг Украины со здания горадминистрации и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". Жители города хотят бороться с вторжением оккупантов и просят выдать им оружие.
Фокус писал о мирной акции протеста в Херсоне 13 марта на площади Свободы. Люди вышли, чтобы показать несогласие с захватчиками, но они открыли по ним огонь.
16 марта ВС РФ похитили мэра Скадовска Херсонсой области Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха.