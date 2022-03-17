В Олешки Херсонської області зайшли війська РФ, – мер міста (відео)

Владі відомі позиції загарбників. Місцевий патруль підтримує лад, міські служби працюють у звичайному режимі.

В Олешки Херсонської області зайшли ворожі війська. Про це повідомив у відеозверненні мер міста Євген Рищук.

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"Я щойно від них, мене трішки "потеребили". Страшного поки що нічого не відбувається, вони заселяються в місто. Ми знаємо їхні позиції", — заявив градоначальник.

Рищук зазначив, що патруль міста продовжує працювати та підтримувати порядок.

"Ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо. Ми працюємо незалежно від того, що зараз відбувається у місті", — сказав він.

[ + – ] У мешканців міста не забирають автомобілі

Пізніше Рищук сказав, що в місті немає "іноземних громадян" і містом можна пересуватися спокійно, повідомило Суспільне.

"До мене зараз надходить інформація, ніби в когось забирають автомобілі. Такого нічого немає. Ми всі маємо заспокоїтися, припинити панікувати. Працюємо у штатному режимі", — заявив мер.

Нагадаємо, що 17 березня у Херсоні військові РФ зняли прапор України з будівлі міськадміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". Жителі міста хочуть боротися з вторгненням окупантів і просять видати їм зброю.

Фокус писав про мирну акцію протесту в Херсоні 13 березня на площі Свободи. Люди вийшли, щоб показати незгоду із загарбниками, але вони відкрили по них вогонь.

16 березня ЗС РФ викрали мера Скадовська Херсонської області Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.