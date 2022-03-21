Корабли РФ появились в Черном море с закрашенными названиями и бортовыми номерами

Как сообщают сотрудники ГПС Украины, российский флот готовит провокацию в акватории Черного моря.

Военнослужащие Военно-морского флота РФ закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера, для проведения будущих провокаций с целью обвинения военных кораблей Украины. Об этом сообщается в Facebook Государственной пограничной службы Украины.

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Украинские пограничники заявляют, что с момента начала широкомасштабного вторжения ВМФ России неоднократно отличились подлостью в акватории Черного моря. В частности речь идет о блокировании украинских портов под фейковым поводом контртеррористической операции. Агрессоры обстреляли 4 гражданских судна и на одном из подбитых танкеров "устроили экологическую бомбу".

Также сообщается, что корабли РФ захватывают и удерживают в плену гражданские суда и препятствуют спасательным операциям.

"Захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые приходили на помощь экипажам подбитых судов", — говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что закрашенные название судов и номерные знаки не укроют российский флот от позора и пренебрежения международного сообщества.

Морские санкции против РФ

Согласно данным ГПС Украины, недавно компания "Регистр Ллойда Вояж Рус" отказалась обновлять навигационные карты С-MAP и сервисы для РФ. Это в свою очередь приведет к тому, что российские суда не смогут выходить из своих портов.

Великобритания и страны Евросоюза рассматривают возможность запрета на заход российских кораблей в свои порты. Шведские порты уже объявили "бойкот" всем судам и грузам из РФ.

Турция использует полномочия согласно Конвенции Монтре 1936 года, которые позволяют перекрыть черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время.

Ранее сообщалось что бойцы ВСУ подбили корабль Черноморского флота РФ. Два российских корабля начали хаотичную стрельбу по берегу Одессы, но в ответ украинская армия ударила из артиллерии.

17 марта возле Одессы российские корабли проводили маневры. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, таким образом ВМФ России пытается оказать психологическое давление на жителей города.