Кораблі РФ з'явилися в Чорному морі із зафарбованими назвами та бортовими номерами

Як повідомляють співробітники ДПС України, російський флот готує провокацію в акваторії Чорного моря.

Військовослужбовці Військово-морського флоту РФ зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери для проведення майбутніх провокацій, щоб звинуватити військові кораблі України. Про це повідомляють у Facebook Державної прикордонної служби України.

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Українські прикордонники заявляють, що з початку широкомасштабного вторгнення ВМФ Росії неодноразово відзначилися підлістю в акваторії Чорного моря. Зокрема, йдеться про блокування українських портів під фейковим приводом контртерористичної операції. Агресори обстріляли 4 цивільні судна і на одному з підбитих танкерів "влаштували екологічну бомбу".

Також повідомляють, що кораблі РФ захоплюють та утримують у полоні цивільні судна та перешкоджають рятувальним операціям.

"Захопили одне пошуково-рятувальне судно та неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які приходили на допомогу екіпажам підбитих суден", — йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначили, що зафарбовані назви кораблів та номерні знаки не приховають російський флот від ганьби та зневаги міжнародної спільноти.

Морські санкції проти РФ

За даними ДПС України, нещодавно компанія "Регістр Ллойда Вояж Рус" відмовилася оновлювати навігаційні карти С-MAP та сервіси для РФ. Зі свого боку це призведе до того, що російські судна не зможуть виходити зі своїх портів.

Великобританія та країни Євросоюзу розглядають можливість заборони заходу російських кораблів у свої порти. Шведські порти вже оголосили "бойкот" усім судам та вантажам із РФ.

Туреччина використовує повноваження згідно з Конвенцією Монтре 1936 року, які дозволяють перекрити чорноморські протоки Босфор та Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час.

Раніше повідомляли, що бійці ЗСУ підбили корабель Чорноморського флоту РФ. Два російські кораблі розпочали хаотичну стрілянину по березі Одеси, але у відповідь українська армія вдарила з артилерії.

17 березня біля Одеси російські кораблі проводили маневри. За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, так ВМФ Росії намагається психологічно давити на жителів міста.