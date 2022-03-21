США передали Саудовской Аравии ракеты для ЗРК Patriot несмотря на напряженные отношения

Последние годы двухсторонние отношения между двумя странами были на низком уровне из-за ряда скандалов: убийство журналиста в 2018 году, исключение хуситов из списка террористов, а также публичное обвинение Байденом наследного принца страны.

Администрация президента Джо Байдена передала Саудовской Аравии ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot выполнив срочную просьбу властей о пополнении запасов. Все это происходит на фоне напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам одного из чиновников, эти поставки были направлены на то, чтобы обеспечить Саудовскую Аравию необходимыми оборонительными боеприпасами для отражения беспилотников и ракетных атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в соседнем Йемене.

Отмечается, что сауды обращались к властям США с конца 2021 года. Они заявляли, что их запасы ракет находятся на опасно низком уровне. Американские официальные лица заявляли, что причина задержки — высокий уровень спроса на Patriot со стороны других союзников. Для поставок в Саудовскую Аравию американцам пришлось перебрасывать ЗРК из других мест на Ближнем Востоке.

Отношения США и Саудовской Аравии

С приходом администрации Байдена, Белый дом принял решение об исключении хуситов из списка террористических групп. По мнению Эр-Рияда, США вмешались в гражданскую войну в Йемене. Однако это, как пишут авторы, не единственная причина ухудшения отношений.

Также Байден публично раскритиковал Саудовскую Аравию за ее затянувшееся участие в войне в Йемене.

Сильное влияние на двусторонние отношения имел инцидент с убийством журналиста Джамала Хашоги в 2018 году в Стамбуле на территории посольства. Убийство, по данным американской разведки, одобрил сам принц Мухаммед. Журналист активно критиковал власти.

[ + – ] Убитый журналист Джамаль Хашогги и саудовский принц Мухаммад ибн Салман Фото: AFP

Официально принц Саудовской Аравии отрицал наличие планов по убийству и свою причастность к преступлению. Американская разведка считает, что принц Мухаммед контролирует принятие решение в стране и силовые органы. Операция не могла состояться без его ведома. Позднее Мухаммед все же признал свою ответственность в убийство заявив, что это было во время его каденции.

Почему США пошли на поставку Patriot?

Важно

США, Канада, Венесуэла: кто заменит российскую "токсичную" нефть

Ныне Соединенные Штаты активно ищут альтернативу российской нефти. Для этого ведутся переговоры, в том числе с Саудовской Аравией о повышении уровня добычи нефти.

Для Саудовской Аравии поставки ЗРК крайне важны. Как пишут авторы, именно этот комплекс является основным в системе противовоздушной обороны страны. Объекты по типу беспилотников они уничтожают из истребителей.

Напомним, 4 января хуситы захватили десантный корабль Саудовской Аравии с оружием и медобороудованием.

Ранее, 13 апреля в ОП призвали США разместить в Украине ЗРК Patriot. Заявление было на фоне стягивания войск РФ к украинским границам весной 2021 года.