США передали Саудовской Аравии ракеты для ЗРК Patriot несмотря на напряженные отношения
Последние годы двухсторонние отношения между двумя странами были на низком уровне из-за ряда скандалов: убийство журналиста в 2018 году, исключение хуситов из списка террористов, а также публичное обвинение Байденом наследного принца страны.
Администрация президента Джо Байдена передала Саудовской Аравии ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot выполнив срочную просьбу властей о пополнении запасов. Все это происходит на фоне напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам одного из чиновников, эти поставки были направлены на то, чтобы обеспечить Саудовскую Аравию необходимыми оборонительными боеприпасами для отражения беспилотников и ракетных атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в соседнем Йемене.
Отмечается, что сауды обращались к властям США с конца 2021 года. Они заявляли, что их запасы ракет находятся на опасно низком уровне. Американские официальные лица заявляли, что причина задержки — высокий уровень спроса на Patriot со стороны других союзников. Для поставок в Саудовскую Аравию американцам пришлось перебрасывать ЗРК из других мест на Ближнем Востоке.
Отношения США и Саудовской Аравии
С приходом администрации Байдена, Белый дом принял решение об исключении хуситов из списка террористических групп. По мнению Эр-Рияда, США вмешались в гражданскую войну в Йемене. Однако это, как пишут авторы, не единственная причина ухудшения отношений.
Также Байден публично раскритиковал Саудовскую Аравию за ее затянувшееся участие в войне в Йемене.
Сильное влияние на двусторонние отношения имел инцидент с убийством журналиста Джамала Хашоги в 2018 году в Стамбуле на территории посольства. Убийство, по данным американской разведки, одобрил сам принц Мухаммед. Журналист активно критиковал власти.
Официально принц Саудовской Аравии отрицал наличие планов по убийству и свою причастность к преступлению. Американская разведка считает, что принц Мухаммед контролирует принятие решение в стране и силовые органы. Операция не могла состояться без его ведома. Позднее Мухаммед все же признал свою ответственность в убийство заявив, что это было во время его каденции.
Почему США пошли на поставку Patriot?Важно
Ныне Соединенные Штаты активно ищут альтернативу российской нефти. Для этого ведутся переговоры, в том числе с Саудовской Аравией о повышении уровня добычи нефти.
Для Саудовской Аравии поставки ЗРК крайне важны. Как пишут авторы, именно этот комплекс является основным в системе противовоздушной обороны страны. Объекты по типу беспилотников они уничтожают из истребителей.
Напомним, 4 января хуситы захватили десантный корабль Саудовской Аравии с оружием и медобороудованием.
Ранее, 13 апреля в ОП призвали США разместить в Украине ЗРК Patriot. Заявление было на фоне стягивания войск РФ к украинским границам весной 2021 года.