США передали Саудівській Аравії ракети для ЗРК Patriot, попри напружені відносини

Останні роки двосторонні відносини між двома країнами були на низькому рівні через низку скандалів: вбивство журналіста у 2018 році, виключення хуситів зі списку терористів, а також публічне звинувачення наслідного принца країни Байденом.

Адміністрація президента Джо Байдена передала Саудівській Аравії ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, виконавши термінове прохання влади про поповнення запасів. Все це відбувається на тлі напруженості у відносинах між двома країнами. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За словами одного з чиновників, ці постачання спрямовані на те, щоб забезпечити Саудівську Аравію необхідними оборонними боєприпасами для відбиття безпілотників і ракетних атак повстанців-хуситів, яких підтримує Іран у сусідньому Ємені.

Зазначають, що сауди зверталися до влади США з кінця 2021 року. Вони заявляли, що їхні запаси ракет перебувають на небезпечно низькому рівні. Американські офіційні особи заявляли, що причина затримки — високий рівень попиту на Patriot інших союзників. Для постачання Саудівської Аравії американцям довелося перекидати ЗРК з інших місць на Близькому Сході.

Відносини США та Саудівської Аравії

З приходом адміністрації Байдена Білий дім ухвалив рішення про виключення хуситів зі списку терористичних груп. На думку Ер-Ріяда, США втрутилися в громадянську війну в Ємені. Однак це, як пишуть автори, не єдина причина погіршення стосунків.

Також Байден публічно розкритикував Саудівську Аравію за її участь у війні в Ємені.

Сильний вплив на двосторонні відносини мав інцидент із вбивством журналіста Джамаля Хашоджі у 2018 році в Стамбулі на території посольства. Вбивство, за даними американської розвідки, схвалив сам принц Мухаммед. Журналіст активно критикував владу.

[ + – ] Убитий журналіст Джамаль Хашоґджі та саудівський принц Мухаммад ібн Салман Фото: AFP

Офіційно принц Саудівської Аравії заперечував наявність планів убивства та свою причетність до злочину. Американська розвідка вважає, що принц Мухаммед контролює ухвалення рішення в країні та силові органи. Операція не могла відбутися без його відома. Пізніше Мухаммед все ж таки визнав свою відповідальність у вбивстві, заявивши, що це було під час його каденції.

Чому США погодилися на постачання Patriot?

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США, Канада, Венесуела: хто замінить російську "токсичну" нафту

Нині Сполучені Штати активно шукають альтернативу російській нафті. Для цього ведуть переговори, зокрема з Саудівською Аравією про підвищення рівня видобутку нафти.

Для Саудівської Аравії постачання ЗРК є вкрай важливими. Як пишуть автори, саме цей комплекс є основним у системі протиповітряної оборони країни. Об'єкти на кшталт безпілотників вони знищують із винищувачів.

Нагадаємо, 4 січня хусити захопили десантний корабель Саудівської Аравії зі зброєю та медобладнанням.

Раніше, 13 квітня, в ОП закликали США розмістити в Україні ЗРК Patriot. Заява була на тлі стягування військ РФ до українських кордонів навесні 2021 року.