США передали Саудівській Аравії ракети для ЗРК Patriot, попри напружені відносини
Останні роки двосторонні відносини між двома країнами були на низькому рівні через низку скандалів: вбивство журналіста у 2018 році, виключення хуситів зі списку терористів, а також публічне звинувачення наслідного принца країни Байденом.
Адміністрація президента Джо Байдена передала Саудівській Аравії ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, виконавши термінове прохання влади про поповнення запасів. Все це відбувається на тлі напруженості у відносинах між двома країнами. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За словами одного з чиновників, ці постачання спрямовані на те, щоб забезпечити Саудівську Аравію необхідними оборонними боєприпасами для відбиття безпілотників і ракетних атак повстанців-хуситів, яких підтримує Іран у сусідньому Ємені.
Зазначають, що сауди зверталися до влади США з кінця 2021 року. Вони заявляли, що їхні запаси ракет перебувають на небезпечно низькому рівні. Американські офіційні особи заявляли, що причина затримки — високий рівень попиту на Patriot інших союзників. Для постачання Саудівської Аравії американцям довелося перекидати ЗРК з інших місць на Близькому Сході.
Відносини США та Саудівської Аравії
З приходом адміністрації Байдена Білий дім ухвалив рішення про виключення хуситів зі списку терористичних груп. На думку Ер-Ріяда, США втрутилися в громадянську війну в Ємені. Однак це, як пишуть автори, не єдина причина погіршення стосунків.
Також Байден публічно розкритикував Саудівську Аравію за її участь у війні в Ємені.
Сильний вплив на двосторонні відносини мав інцидент із вбивством журналіста Джамаля Хашоджі у 2018 році в Стамбулі на території посольства. Вбивство, за даними американської розвідки, схвалив сам принц Мухаммед. Журналіст активно критикував владу.
Офіційно принц Саудівської Аравії заперечував наявність планів убивства та свою причетність до злочину. Американська розвідка вважає, що принц Мухаммед контролює ухвалення рішення в країні та силові органи. Операція не могла відбутися без його відома. Пізніше Мухаммед все ж таки визнав свою відповідальність у вбивстві, заявивши, що це було під час його каденції.
Чому США погодилися на постачання Patriot?Важливо
Нині Сполучені Штати активно шукають альтернативу російській нафті. Для цього ведуть переговори, зокрема з Саудівською Аравією про підвищення рівня видобутку нафти.
Для Саудівської Аравії постачання ЗРК є вкрай важливими. Як пишуть автори, саме цей комплекс є основним у системі протиповітряної оборони країни. Об'єкти на кшталт безпілотників вони знищують із винищувачів.
Нагадаємо, 4 січня хусити захопили десантний корабель Саудівської Аравії зі зброєю та медобладнанням.
Раніше, 13 квітня, в ОП закликали США розмістити в Україні ЗРК Patriot. Заява була на тлі стягування військ РФ до українських кордонів навесні 2021 року.