Под Чугуевом сбили российский истребитель, – глава ОГА (видео)
По информации чиновников, самолет загорелся на низкой высоте и упал на территории России.
Мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины начали новую неделю войны с РФ с того, что сбили российский истребитель под Чугуевом. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
По его словам, после возгорания на низкой высоте тот упал со стороны РФ. Выжили ли пилоты, не сообщается.
Кроме истребителя, в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан", с помощью которых противник проводит разведку, чтобы выведать артиллерийские позиции украинских военных.
"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", – отметил Синегубов.
О том, что Россия существенно уменьшила количество вылетов авиации, свидетельствуют и перехваченные разговоры, в которых ВС РФ прямо говорят, что их бросают на врага, не прикрывая самолетами и вертолетами, потому что технику "жалко" в отличие от живых солдат. При этом в ненормативной лексике служивые себя не ограничивают.
За 25 дней боевых действий в Украине Россия понесла существенные потери в технике и живой силе. Команда "Вокс Украина" представила инфографику с данными потерь от общего количества военных и техники ВС РФ, брошенных на войну с нашей страной.
Так, украинские защитники уже сбили 97 самолетов, что составляет чуть больше 24% из всех, и 121 геликоптер, чуть больше половины от выделенных для "спецоперации". Количество погибших российских военных уже перевалило за 15 тыс. человек.
Напомним, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские войска уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную.
Потерпев ряд неудач в небе, ВС РФ продолжают бомбить мирные украинские города. Они полностью разрушили торговый центр в Киеве.