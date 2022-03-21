Под Чугуевом сбили российский истребитель, – глава ОГА (видео)

По информации чиновников, самолет загорелся на низкой высоте и упал на территории России.

Мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины начали новую неделю войны с РФ с того, что сбили российский истребитель под Чугуевом. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, после возгорания на низкой высоте тот упал со стороны РФ. Выжили ли пилоты, не сообщается.

Кроме истребителя, в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан", с помощью которых противник проводит разведку, чтобы выведать артиллерийские позиции украинских военных.

"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", – отметил Синегубов.

О том, что Россия существенно уменьшила количество вылетов авиации, свидетельствуют и перехваченные разговоры, в которых ВС РФ прямо говорят, что их бросают на врага, не прикрывая самолетами и вертолетами, потому что технику "жалко" в отличие от живых солдат. При этом в ненормативной лексике служивые себя не ограничивают.

За 25 дней боевых действий в Украине Россия понесла существенные потери в технике и живой силе. Команда "Вокс Украина" представила инфографику с данными потерь от общего количества военных и техники ВС РФ, брошенных на войну с нашей страной.

Так, украинские защитники уже сбили 97 самолетов, что составляет чуть больше 24% из всех, и 121 геликоптер, чуть больше половины от выделенных для "спецоперации". Количество погибших российских военных уже перевалило за 15 тыс. человек.

Фото: Соцсети

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские войска уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную.

Потерпев ряд неудач в небе, ВС РФ продолжают бомбить мирные украинские города. Они полностью разрушили торговый центр в Киеве.