Під Чугуєвом збили російський винищувач, – голова ОДА (відео)

За інформацією чиновників, літак спалахнув на низькій висоті і впав на території Росії.

Мобільні підрозділи Збройних Сил України розпочали новий тиждень війни з РФ з того, що збили російський винищувач під Чугуєвом. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, після загоряння на низькій висоті той упав з боку РФ. Чи вижили пілоти, не повідомляється.

Окрім винищувача, у Харківському районі на тимчасово контрольованій окупантами території мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати "Орлан", за допомогою яких противник проводить розвідку, щоб вивідати артилерійські позиції українських військових.

"Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіацію російського ворога", – зазначив Синєгубов.

Про те, що Росія істотно зменшила кількість вильотів авіації, свідчать і перехоплені розмови, у яких ЗС РФ прямо говорять, що їх кидають на ворога, не прикриваючи літаками та гелікоптерами, бо техніку "шкода" на відміну від живих солдатів. При цьому в ненормативній лексиці вони себе не обмежують.

За 25 днів бойових дій в Україні Росія зазнала суттєвих втрат у техніці та живій силі. Команда "Вокс Україна" представила інфографіку з даними втрат від загальної кількості військових та техніки ЗС РФ, кинутих на війну з нашою країною.

Так, українські захисники вже збили 97 літаків, що становить трохи більше 24% з усіх, і 121 гелікоптер, трохи більше половини від виділених для "спецоперації". Кількість загиблих російських військових уже перевищила 15 тис. осіб.

Фото: Соцсети

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, українські війська знищили три російські ударні армії та одну повітряну.

Зазнавши низки невдач у небі, ЗС РФ продовжують бомбардувати мирні українські міста. Вони повністю зруйнували торговий центр у Києві.