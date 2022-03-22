В Венгриии подняли боевые истребители из-за вторжения неопознанного самолета со стороны Украины

Это был третий раз, когда венгерские самолеты были подняты по тревоге с 19 марта.

Венгерские истребители Gripen были подняты в воздух 21 марта из-за того, что неопознанный летальный аппарат вторгся в воздушное пространство страны с территории Украины, сообщило министерство обороны, передает Hungary Today.

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"Объединенное командование воздушных операций НАТО приказало истребителям подняться в воздух после того, как на радарах в восточной части страны появился самолет, направлявшийся в сторону Словакии", — пишет издание.

Самолеты Gripen патрулировали район, прежде чем вернуться на свою базу в Кечкемете, убедившись в безопасности воздушного пространства, говорится в заявлении министерства.

Напомним, в столице Хорватии Загребе 10 марта с неба упал неизвестный предмет, очевидцы слышали взрыв. Предполагается, что это был разведовательный беспилотник, прибывший с территории Украины.

Стоит отметить, что Венгрия разблокировала поставки мощных НАТОвских ПВО в Украину. Хотя ранее страна придерживалась другой позиции, но российское вторжение в Украину все изменило.